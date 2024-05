JO 2024 : parade du Belem, patrouille de France... le programme de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille

Après une traversée de 12 jours depuis Athènes, le Belem est attendu dans la cité phocéenne le 8 mai, avec la flamme olympique de Paris 2024 à son bord. Découvrez le programme détaillé de cette journée qui marque le coup d'envoi du relais de la flamme, à moins de trois mois de l'ouverture des Jeux.

Marseille va déclarer sa flamme. Parti du port du Pirée, en Grèce, le 27 avril dernier, le Belem va accoster, mercredi 8 mai, dans la cité phocéenne avec le feu olympique à son bord. Pour ce premier temps fort des Jeux en France, 150.000 personnes devraient l'accueillir, encadrées par un dispositif de sécurité exceptionnel, à moins de trois mois de l'ouverture des JO de Paris.

De 11h à 17h : parade du Belem en mer

Après une odyssée de 12 jours en mer Méditerranée, le légendaire trois-mâts fera son entrée dans la rade nord de Marseille aux alentours de 11h. Il paradera en mer, accompagné de 1024 embarcations. Plusieurs points de vue ont été aménagés le long du littoral (voir la carte ci-dessous) pour permettre au public d'assister à ce spectacle unique.

Sur terre, des ateliers vont être organisés pour célébrer l'arrivée du second plus grand voilier de France : ateliers de joutes provençales, défilé de barquettes marseillaises, implication des clubs locaux d'aviron, de kayak, de canoë, escorte de voiles traditionnelles ou de voiles légères. Dès 11h, une multitude d'animations attendent les dizaines de milliers de spectateurs attendus sur le Vieux-Port piétonnisé. Expositions, escape game, DJ set... seront proposés.

La carte de la parade en mer du Belem. - PARIS 2024

17h30-19h20 : le Vieux-Port en fête

Après que les commerces resteront ouverts et que des écrans géants diffuseront la parade du Belem, qui voguera au plus proche de la côte pour en mettre plein les yeux au plus grand nombre, les spectateurs seront invités à se rassembler autour de la scène centrale installée sur le Vieux-Port. Des performances d'artistes locaux sont prévues.

À 19h, alors que le trois-mâts avancera jusqu'à sa destination finale, la cérémonie d'accueil de la flamme rentrera dans le vif du sujet. À 19h10, ce sera au tour de la Patrouille de France d'entrer en piste. Durant une dizaine de minutes, sous la cocarde bleue, blanche et rouge, la "PAF" va délivrer un show à couper le souffle. Trois tableaux seront effectués : un représentant les anneaux olympiques, un autre sous la forme d'un défilé en arrivant de la Canebière suivi d'une figure de voltige à 8 avions se terminant à la verticale du Belem, et enfin un dernier avec un éclatement en fumée "olympique".

Le Vieux-Port à l'heure olympique

19h20 : La Marseillaise interprétée a capella

À vingt minutes de l'amarrage du Belem dans le Vieux-Port, Naestro - Nabil de son vrai nom - va interpréter "La Marseillaise" a capella. Paris 2024 a fait l'honneur au ténor marseillais, surnommé "le Pavarotti de la street" et révélé avec la reprise du titre "Bella Ciao", en collaboration avec Gims, Vitaa, Slimane et Dadju, de chanter l'hymne français.

19h30 : le thème musical des Jeux de Paris 2024 dévoilé

Véritable bande-originale de la grand-messe olympique, le thème musical de Paris 2024 sera joué en direct par l'Orchestre Philharmonique de Marseille depuis le jardin du Pharo. Un des grands instants de la journée, puisque cette mélodie accompagnera tous les temps forts, du relais de la flamme jusqu'aux sites de compétition et célébration.

19h40 : la flamme débarque du Belem

C'est LE moment que tout le monde attend. Une fois le Belem amarré dans le Vieux-Port, la cérémonie d'accueil de la flamme entrera dans sa phase critique. Le nageur et champion olympique Florent Manaudou, premier relayeur sur le sol français, foulera, torche à la main, une piste d'athlétisme flottante. Il se dirigera ensuite vers la foule avant d'embraser le chaudron, installé au bout du ponton.

21h : concert géant gratuit sur le Vieux-Port

Pour clôturer en beauté cette journée, les rappeurs marseillais Soprano, personnalité préférée des 7-14 ans, et Alonzo, ex-membres des Psy4 de la rime, partageront la scène du Vieux-Port, pour un grand concert gratuit. Ils se produiront sur une scène flottante devant 45.000 personnes.