JO 2024 : Tony Parker, Soprano, Jean-Pierre Papin... Ils vont aussi porter la flamme olympique à Marseille

Brandie par Florent Manaudou, premier relayeur lors de son arrivée à Marseille, la flamme olympique va parcourir la cité phocéenne, jeudi 9 mai. Des personnalités locales, du sport et de la culture, vont se relayer sur un tracé reliant la basilique Notre-Dame de la Garde au stade Vélodrome.

À événement exceptionnel, relayeurs tout aussi exceptionnels. Alors que Florent Manaudou a été choisi pour être le premier à porter la flamme olympique sur le sol français, mercredi 8 mai, à l'occasion de son arrivée à Marseille, à bord du Belem, d'autres figures emblématiques du sport, mais pas que, vont le relayer, dès le lendemain, torche à la main, dans les rues de la cité phocéenne.

Paris 2024 a dévoilé, lundi 6 mai, les noms d'une vingtaine de personnalités qui se feront partie, jeudi 9 mai, de la centaine de badauds qui vont avoir l'honneur de brandir le feu olympique. Le relais se fera sur huit segments, avec des passages dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. Il débutera à la basilique Notre-Dame de la Garde, qui domine la Méditerranée, et se terminera devant le stade Vélodrome, antre de l'OM et cœur battant de Marseille.

L'OM mis (logiquement) à l'honneur

Il est ainsi tout sauf surprenant de retrouver sur ce relais des célébrités issues du monde du football, comme Basile Boli et Éric Di Meco, vainqueurs de la Ligue des champions en 1993 avec l'OM, la légende du club Didier Drogba, l'ex-internationale Louisa Necib, l'actuel capitaine Valentin Rongier ou encore Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or 1991.

Un plateau prestigieux auquel vont se joindre d'autres athlètes, à l'instar de l'ancien basketteur et quadruple champion NBA Tony Parker, du skateur Vincent Matheron, de l'ex-championne olympique d'escrime Pascale Trinquet-Hachin, du champion olympique de canoë slalom Denis Gargaud Chanut ou des nageurs Fabien Gilot et Frédérick Bousquet, licenciés au Cercle des nageurs de Marseille, comme leur compère Florent Manaudou.

Des surprises sur le parcours ?

Des personnalités du milieu de la culture - Camille Combal, animateur de TF1 et grand supporter de l'OM, l'humoriste et comédien local Redouane Bougheraba ou les rappeurs marseillais Alonzo et Soprano, ex-Psy4 de la rime, pour ne citer qu'eux - vont aussi enfiler leurs chaussures de running. Soprano, en concert gratuit la veille sur le Vieux-Port, a lui-même annoncé qu'il portera la flamme sur le toit du Vélodrome. À noter aussi la présence du chef triplement étoilé Alexandre Mazzia, qui va être chargé, avec deux autres grands chefs, de régaler les athlètes du village olympique.

Si l'ordre de passage n'a pour l'instant pas été présenté, le premier et le dernier relayeur sont dans la liste communiquée par Paris 2024. D'éventuelles surprises, telles qu'une apparition espérée de Zinédine Zidane, ne sont toutefois pas à exclure sur le parcours. Tous les porteurs de flamme n'ont en effet pas été révélées. À vos pronostics !

Les personnalités qui vont porter la flamme à Marseille

Athlètes olympiques : Tony Parker, Nando de Colo (basket-ball), Frédérick Bousquet, Fabien Gilot (natation), Sébastien Foucras (ski acrobatique), Pascale Trinquet-Hachin (escrime), Anouk Garnier (course à obstacles), Denis Gargaud Chanut (canoë-kayak), Vincent Matheron (skate).

Football : Éric Di Meco, Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Didier Drogba, Valentin Rongier, Louisa Necib.

Autres : Soprano, Alonzo (rappeurs marseillais), Redouane Bougheraba, Nicole Ferroni (humoristes), Adda Abdelli (auteur et scénariste), Camille Combal (animateur TV et radio), Alexandre Mazzia (chef triplement étoilé).