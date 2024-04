JO Paris 2024 : une application mobile pour guider les spectateurs vers les sites des épreuves

Plus de 11,3 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale et en région parisienne pendant les JO. Lancée ce lundi par Île-de-France Mobilités, l'application "Transport Public Paris 2024" guidera les touristes olympiques vers les sites des épreuves. TF1info vous en dit plus sur ses fonctionnalités.

Les transports en Ile-de-France seront mis à l'épreuve pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Du 26 juillet au 11 août, plus de 11,3 millions de visiteurs sont attendus dans la capitale et en région parisienne, faisant redouter une grande pagaille sur le réseau francilien.

Disponible depuis ce lundi 22 avril, l’application mobile officielle Transport public Paris 2024, disponible en six langues (français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand), doit permettre de guider les touristes olympiques vers les 42 sites des épreuves - 23 dans Paris et 19 en région parisienne - en leur suggérant le trajet le plus optimal.

Pour l'instant, l'application est disponible uniquement sur l’App Store pour les smartphones de la marque Apple, et le sera prochainement sur le Play Store pour les téléphones fonctionnant sous Android. En attendant, TF1info vous en dit plus sur ses fonctionnalités.

Comment ça marche ?

Au moment du démarrage, l’application vous demandera d’enregistrer en "favoris" les sites où vous avez l’intention de vous rendre pendant l’événement, en précisant les dates. "La veille, l’utilisateur recevra une notification pour prévoir son trajet à l’avance et le jour-J, il sera notifié en cas de perturbations sur son trajet, afin de l’adapter en conséquence", indique, auprès de nos confrères du journal Le Parisien, l'opérateur Île-de-France Mobilités (IDFM).

À noter que l'application indique aussi le trajet le plus adapté pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, bien qu'à ce jour, sur l'ensemble du réseau de métro parisien, seule la ligne 14 est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le trajet le plus adapté, pas toujours le plus court

L'itinéraire suggéré dans l'application ne sera pas forcément le trajet le plus rapide ou le plus court. L'algorithme s'appuiera sur l’état du trafic en temps réel, les temps d'attente sur les quais et les flux de voyageurs attendus. De quoi garantir "une bonne répartition en temps réel des spectateurs entre les lignes de transports" afin de limiter "les phénomènes de foule et les temps d’attente", précise Île-de-France Mobilités dans la présentation de l'application.

L’application permet également d’acheter des titres de transport pour circuler entre les différents sites directement depuis son téléphone. Dès le mois de juin, vous pourrez aussi vous procurer le fameux Pass Paris 2024. Vendu au prix de 16 euros pour un jour et 70 euros pour une semaine, celui-ci vous permettra de voyager partout en Ile-de-France, notamment vers les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Bien que des renforts sont prévus sur la plupart des lignes du métro et du RER, les autorités appellent néanmoins ceux qui le peuvent à éviter les transports. "Il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé", a lâché la présidente d'IDFM Valérie Pécresse. "C'est peut-être le moment de sortir son vélo", a renchéri le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete. Le site anticiperlesjeux.gouv.fr permet déjà à chacun de tester et adapter son trajet par anticipation.