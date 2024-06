Recordman du monde du décathlon, le Français Kevin Mayer n'a pour l'heure pas réussi à se qualifier pour les JO de Paris. L'athlète tricolore, touché par des blessures à répétition, va disputer les championnats d'Europe en début de semaine. La compétition de la "dernière chance", comme il la présente.

Figure de l'athlétisme français et recordman du monde du décathlon, Kevin Mayer court après l'or olympique, lui qui a terminé en argent à Rio et Tokyo. Monter sur la plus haute marche devant son public cet été serait forcément un rêve pour le natif d'Argenteuil, mais il lui faudra tout d'abord réussir... à décrocher son billet pour Paris. Aussi improbable qu'il n'y paraît, le champion n'a pour l'heure pas réussi les minimas qui lui permettraient de s'aligner pour ses quatrièmes Jeux.

Des championnats d'Europe de la "dernière chance"

Adducteurs, tendons d'Achille... Kevin Mayer n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années. Des pépins physiques qui l'ont empêché de disputer un décathlon dans son intégralité, et d'enregistrer une performance en compétition officielle d'un niveau suffisant pour représenter la France aux JO. Sa dernière sortie en date remonte à mars, du côté de San Diego : il avait alors été contraint de se retirer après la troisième des dix épreuves.

De retour en forme, l'athlète se présente aux Championnats d'Europe avec ambition et une certaine pression. Les épreuves du décathlon vont se dérouler à cheval entre lundi et mardi et le double champion du monde croit en ses chances. "Je ne sais pas trop ce que j'ai sous les jambes, mais je sais que je me sens bien", a-t-il confié ces derniers jours. "Je sais aussi que je me prépare à fond pour les JO et que nerveusement, je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Donc je sais que je ne suis pas en forme olympique, mais je suis très en forme, je fais de très bons entraînements, et je me sens bien mentalement. C'est la première fois que j'arrive dans un championnat d'Europe en n'ayant que les minimas comme enjeu, donc je sais que même si j'ai beaucoup de mal à ne pas être à 100%, c'est ce que je vais devoir faire, essayer de me préserver un petit peu."

Sur la piste, Kevin Mayer va chercher à rester à l'écoute de son corps, pour prévenir une blessure qui ne manquerait pas de mettre un terme à son rêve olympique. "Mon but, ça va être de me freiner tout au long de ce décathlon", confie le gaillard d'1m85. Sur le papier, c'est vrai, l'athlète n'a pas besoin de forcer son talent pour obtenir les points requis, synonymes de qualification pour Paris. Il faut toutefois faire preuve d'humilité dans ce sport, où l'enchaînement des dix épreuves constitue un défi aussi physique que mental. "Je suis capable de faire un décathlon à 200% mais je ne suis pas capable d'en faire deux dans l'année à 200%", estime le pensionnaire de l'Athletic Club Montpellier, qui entend bien gérer ses efforts.

"Dans ma tête, c'est la dernière chance", confie Kevin Mayer. Il faut dire qu'avec une date limite fixée au 30 juin pour réaliser les minimas olympiques, les opportunités pour se qualifier se réduisent à peau de chagrin. Une contre-performance – un abandon à la hauteur ou à la perche faute de barre passée, notamment – pourrait le contraindre à retenter sa chance. Mais s'il assure qu'il fera tout pour être de la fête en juillet à Paris, le décathlonien essaie surtout de vivre "le moment présent", pleinement concentré sur son objectif. Pour atteindre son but, il confie d'ailleurs qu'il vit depuis quelque temps "comme un moine" chez lui. Une manière, aussi, d'échapper à la pression grandissante liée à ses performances.