Mbappé et Griezmann aux JO après l'Euro ? La mise en garde de Didier Deschamps

Didier Deschamps a dévoilé jeudi sa liste pour les deux matchs amicaux à venir contre l'Allemagne (23 mars, 21h) et le Chili (26 mars, 21h). Le sélectionneur des Bleus a profité de l'occasion pour faire le point sur la présence potentielle de certains de ses joueurs à l'Euro, mais aussi aux Jeux olympiques l'été prochain.

Comme chaque année, l'Euro de football se déroule la même année que les Jeux olympiques. L'été 2024 est toutefois exceptionnel puisque la seconde compétition est accueillie par la France, du 26 juillet au 11 août 2024. Logiquement, et malgré le fait que ces deux grands événements soient très rapprochés (l'Euro se joue du 14 juin au 14 juillet 2024), plusieurs membres de l'équipe de France espèrent y participer.

Mais au-delà des contraintes réglementaires (seuls les footballeurs de moins de 23 ans sont sélectionnables si libérés par leurs clubs, auxquels s'ajoutent trois "jokers") cet enchaînement vient s'ajouter à un calendrier déjà infernal, ce qui complique la tâche des staffs au moment de concocter leur groupe. Et chez les Bleus, les cas spécifiques d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé, deux cadres habituels de l'équipe de France qui ont annoncé vouloir participer aux Jeux olympiques, cristallisent ces incertitudes.

"La meilleure équipe possible" mais...

Interrogé à ce sujet ce jeudi 14 mars, après avoir dévoilé sa liste pour les deux matchs amicaux à venir contre l'Allemagne (23 mars, 21h, en live commenté sur TF1info) et le Chili (26 mars, 21h, en live commenté sur TF1info), Didier Deschamps affirme que "l'objectif" est "d'avoir la meilleure équipe possible". "Ce n'est pas moi qui décide. Si Thierry (Henry) décide de prendre un joueur et que le club est d'accord, il sera dans son équipe", ajoute-t-il.

Mais le sélectionneur tricolore, qui n'a jamais caché ses réserves quant à la perspective d'un été sans vacances pour ses joueurs stars - et aux conséquences potentiellement dévastatrices sur leur santé -, estime aussi qu'enchaîner les deux événements s'annonce comme un véritable casse-tête. "Mon passé de joueur me fait dire que c'est difficile sur un plan psychologique, physique, d'enchaîner deux compétitions", souligne-t-il. "Pour qu'il n'y ait pas de parasitage, à partir du moment où nous serons en stage de préparation à Clairefontaine, les choses seront claires, ceux qui iront, ceux qui n'iront pas", prévient-il, rappelant que l'Euro "reste prioritaire".

Je suis à la merci d'un oui ou d'un non de la part d'un club. Thierry Henry

L'équation se complique encore un peu plus quand on sait que les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs ouailles en vue des JO. "N'oublions pas ce qu'il s'est passé avec les derniers JO avec le refus des clubs de libérer leurs joueurs. Les clubs français vont être plus sensibilisés du fait que ce soit à Paris. Les clubs étrangers, ça leur passe au-dessus de la tête les JO à Paris", pointe le technicien tricolore.

Même son de cloche du côté de Thierry Henry, qui a dévoilé sa dernière liste du côté des "Bleuets" (équipe de France des moins de 23 ans) avant la grande échéance estivale. "Je n'ai pas de certitudes. Je suis à la merci d'un oui ou d'un non de la part d'un club. Et même si j'obtiens son accord et que ce club change d'entraîneur entre-temps, qui me dit que je l'aurai encore à ce moment-là ?", assène la légende d'Arsenal. "Les équipes ont besoin de leurs joueurs en début de saison", reconnaît-il. "Tout le monde est candidat, même Papin et Cantona" mais "il y a la réalité des clubs", plaisante "Titi".

En d'autres termes, la présence aux prochaines Olympiades d'un Kylian Mbappé, qui dispose en plus d'une situation contractuelle incertaine, d'un Antoine Griezmann ou même d'un Olivier Giroud, est loin d'être acquise.