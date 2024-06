Championne du monde et vice-championne paralympique… Pour sa première olympiade, la pongiste Léa Fermey a décroché l’argent à Tokyo. À 20 ans, numéro 1 mondiale de sa catégorie 11, la Dijonnaise fait figure de favorite. Pour Avec elles, nous vous présentons une série de sportives médaillables aux Jeux paralympiques de Paris du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre prochain.

Les profanes surnomment ce sport le "ping-pong". Léa Fermey en joue depuis ses 7 ans. Par hasard, elle découvre une table dans le garage de ses grands-parents. Son frère la prend sous son aile et l’initie à ce sport. Après une semaine de découverte dans un club, elle s’engage. À 11 ans, la Fédération du Sport Adapté la repère et l’inscrit quelques mois plus tard sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. "Ça m’a plu de rencontrer d’autres personnes. J’aime bien tenir une raquette dans la main. Mes parents étaient contents, ils voulaient que je pratique du sport", témoigne la jeune femme.

En 2016, au pôle France de Poitiers, elle rencontre son futur entraîneur. Erwan Leroy se trouve rapidement sous le charme : "J’étais surpris de rencontrer une fille aussi jeune jouer aussi bien malgré son handicap. J’étais impressionné par son niveau de jeu par rapport à son âge. Elle battait déjà une bonne partie des adultes dans toute la France. Elle donne la sensation que c’est facile pour elle de jouer et qu’elle passe son temps à s’amuser."

Léa Fermey vit avec une déficience chromosomique. Elle a souvent des problèmes de mobilité et ses pieds ne sont pas droits. "Je remarque qu’elle met un peu plus de temps à comprendre, mais ce n’est pas flagrant. Je vous assure qu’elle a beaucoup de répartie et qu’elle saisit ce qu’on lui dit", décrit son entraîneur.

Perpétuel amusement

Les matchs ne semblent pas perturber Léa Fermey. Avant de se positionner devant la table, la pongiste ne se départit pas de son sourire : "Je rigole, je joue à la balle avec mes kinés pour travailler mes déplacements. Faire du sport me détend." Son entraîneur confirme : "Elle passe son temps à nous faire des blagues. On en prend plein la tronche, on devient son défouloir." "Leurs blagues sont pourries", reprend la championne.

En 2021 à Tokyo, Léa Fermey n’avait aucune référence chez les seniors. Elle est devenue la plus jeune médaillée de l’équipe de France. "Je ne m’attendais pas à aller à Tokyo. Je venais découvrir comment se passaient les Jeux. Gagner des matchs m’a encouragée, mais je n’avais pas d’objectif", raconte la jeune femme. "Dans le staff, on se disait que les joueuses avaient un niveau équivalent. On savait qu’il y avait un coup à faire si elle gagnait ses premiers matchs. Nous savions qu’elle en était capable", complète Erwan Leroy. À l’Élysée, Emmanuel Macron l’a fait chevalier de l’ordre national du Mérite, à l’instar des autres médaillés olympiques.

D’abord partenaire d’entraînement, Erwan Leroy la coache depuis les Jeux de Tokyo. "Nous nous entendons bien. Le responsable de la fédération lui a proposé plusieurs entraîneurs et elle m’a choisi." Son secret, des petits picots sur le revers de sa raquette. "Elle fait balader l’adversaire sur la table avant de terminer le point. Elle attaque des deux côtés et elle modifie tout le temps le rythme. Le revêtement spécial de sa raquette inverse les effets pour prendre à contre-pied son adversaire", décrit Erwan Leroy.

Résultat, elle bat souvent des joueurs valides. "Elle gagne contre des hommes supposés mieux classés qu’elle. J’en ai vu péter des plombs, pour eux, ce n’est pas normal de se faire battre par une fille handicapée. Il faut leur rappeler que nous parlons d’une sportive de haut niveau, quasiment professionnelle, pas d’une amatrice qui vient s’entraîner tous les samedis après-midi", avertit Erwan Leroy.

La cuisine et le basket pour se divertir

Timide, Léa Fermey aime lire. Elle se sent surtout à l’aise dans une cuisine : "Je suis en 2e année de bac pro cuisine. Je fais des cookies." Sur son temps libre, elle adore mettre des paniers de basket et jouer aux cartes. "Quand on s’entraîne, nous restons sérieuses, mais après, avec les autres filles de l’équipe de France, nous partons nous balader. Je me suis habituée aux nombreux voyages en avion pour aller sur les compétitions."

Léa Fermey ressent un peu de pression avant les Jeux paralympiques de Paris. "J’ai déjà ramené une médaille alors à moi d’être plus forte", s’encourage-t-elle. Si ça ne va pas, elle peut compter sur son entraîneur : "Si elle est moins bien, je le sens tout de suite, elle l’exprime. Elle se retourne vers moi pour me dire qu’elle n’y arrive pas. À moi de la rassurer et la remettre sur ce qui la met dans de bonnes conditions, son côté joueuse et son plaisir", ajoute Erwan Leroy.

Les deux partenaires s’accordent à conclure que le changement de statut de Léa Fermey a été difficile à gérer. "Passer d’inconnue à numéro 1 mondiale n’a rien d’évident. Elle a ensuite connu une période difficile après une blessure. Mais nous avons confiance en elle. Je reste persuadé que si tout va bien dans sa tête et qu’elle se sent bien physiquement, elle peut battre tout le monde", assure Erwan Leroy.