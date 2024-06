Les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront à Paris cet été du 26 juillet et 11 août 2024. Les sportifs du monde entier tenteront de remporter la plus haute récompense : la médaille d’or. Mais cette médaille olympique est-elle vraiment en or ?

Pour tous les sportifs, décrocher la médaille d’or olympique, c’est comme trouver le Graal. Monter sur la plus haute marche du podium est l’aboutissement d’un rêve, la récompense ultime pour une vie d’entraînement et de sacrifice. Ce qu’on ne sait pas, c’est que la médaille d’or… n’est en réalité pas vraiment en or.

Or ou pas or ?

À l’époque antique, les sportifs recevaient une couronne d’olivier – arbre sacré de la Grèce – pour saluer leurs exploits. À partir de la fin du XIXe siècle, les athlètes reçoivent des médailles d’argent, de cuivre ou de bronze. C’est lors des Jeux olympiques de Saint-Louis en 1904 que les médailles d’or ont été introduites et durant cette olympiade, elles étaient en or massif. Cependant, elles ont été progressivement remplacées par du vermeil, car l’or est beaucoup trop coûteux. Aujourd'hui, d'après la Maison française de l’or, "la plus haute récompense des jeux, la médaille des vainqueurs, contient environ six grammes d’or plaqué sur de l’argent pur". C'est en effet la règle édictée par le Comité internationale olympique. L’or pur est appliqué sur la médaille, fabriquée en argent pur.

Chaque pays hôte a sa médaille

Si les médailles olympiques sont toujours réalisées à partir de métaux précieux et en priorité acquis par le biais du recyclage, chaque pays hôte a la possibilité de choisir les symboles gravés, les gabarits et le design des médailles. Dans le passé, on a par exemple vu des médailles en... jade ! Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, les médailles olympiques et paralympiques imaginées en collaboration avec la maison Chaumet sont assorties d’un morceau de fer d’origine de la tour Eiffel. Elles ont été dessinées autour de trois inspirations : l’hexagone, le rayonnement et le sertissage. Une manière d’associer le patrimoine de la capitale et de la France avec l’événement sportif. Pour Tony Estanguet, "les médailles de Paris 2024 ont été imaginées comme de véritables bijoux : côté pile comme côté face, elles montreront le plus beau visage de la France".

Par ailleurs, si les médailles changent selon les pays et les saisons, il y a des éléments qui doivent absolument figurer sur toutes les médailles olympiques en vertu des règles édictées par le Comité international olympique, à savoir le nom officiel des Jeux, le symbole des cinq anneaux olympiques, et Niké, la déesse grecque de la victoire.