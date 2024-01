RATP : un préavis de grève déposé du 5 février au 9 septembre par la CGT, en pleine période des JO

La CGT de la RATP a déposé un préavis de grève pour la période du 5 février au 9 septembre. Cette période inclut les dates des Jeux olympiques (26 juillet au 11 août) et des Jeux paralympiques (28 août au 8 septembre). Le syndicat juge "insuffisantes" les mesures salariales prises sur l'année 2024.

Y aura-t-il une grève à la CGT durant les Jeux olympiques de Paris ? L'antenne CGT du groupe de transports parisien s'en donne en tout cas les moyens : elle vient de déposer un préavis de grève, ce lundi, pour la période du 5 février au 9 septembre prochains. Il concerne "l'ensemble du personnel de la RATP", indique son secrétaire général, Bertrand Hammache, dans un communiqué. La période de préavis prévoit donc à la fois les dates des Jeux olympiques, prévus du 26 juillet au 11 août, mais aussi celles des Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre.

La CGT-RATP justifie cette démarche par une réaction au "dédain" de la direction de l'entreprise publique envers ses agents. En cause, selon elle ? "Des mesures salariales 2024 insuffisantes" qui viennent d'être annoncées pour l'année 2024. "La Direction a confirmé son arbitrage qui ne répond pas aux attentes des agents de l’entreprise : + 0,9 % d’augmentation dans une période de forte inflation et à la veille d’un défi planétaire, qui est celui d’organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024", précise ainsi le responsable syndical.

Plusieurs revendications sont avancées par la section syndicale : la création à la RATP d'un mécanisme d’indexation de la valeur du point sur l’inflation, le déplafonnement des échelons salariaux ou encore l'ouverture de négociations sur la réduction du temps de travail à 32 heures par semaine. "La CGT ne va pas s'amuser à gâcher la fête pour des millions de Françaises et de Français", avait d'abord assuré mi-décembre Sophie Binet, la secrétaire générale de l'organisation, sur FranceInfo. "Le meilleur moyen d'éviter les grèves, c'est que les revendications soient entendues avant", avait-elle toutefois exposé.