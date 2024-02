Double tenante du titre, l'équipe de football du Brésil ne disputera pas les JO 2024

La Seleção ne participera pas aux Jeux Olympiques 2024. Les Brésiliens ont été éliminés du tournoi de qualification de la zone sud-américaine, après une défaite contre l'Argentine (0-1) ce dimanche. Les doubles tenants du titre n'auront donc pas l'opportunité de réaliser un triplé historique.

Une terrible désillusion. Alors qu'il n'avait besoin que d'un nul pour valider son billet pour Paris, le Brésil s'est écroulé contre l'Argentine (0-1) dimanche, lors d'une rencontre entre sélections Espoirs à Caracas. C'est Luciano Gondou, bien servi par Valentin Barco, qui a offert la victoire aux hommes de Javier Mascherano à l'orée des dix dernières minutes de la rencontre (78').

Les Argentins (5 points), déjà vainqueurs en 2004 et 2008, terminent deuxième du Tournoi de qualification olympique CONMEBOL et se qualifient pour les prochains Jeux Olympiques. De leur côté, les coéquipiers du crack Endrick (17 ans) restent à quai (3e, 3 points) et ne défendront pas leur double titre (victoires à Rio en 2016 puis à Tokyo en 2020).

La joie de l'Argentine, qui se qualifie pour les JO 2024. - Federico Parra / AFP

Plus tard dans la soirée, le Paraguay (1er, 7 points) a dominé le Venezuela (2-0) pour s'adjuger le deuxième ticket pour la prestigieuse compétition estivale.

Les deux sélections rejoignent la France, les États-Unis, la République dominicaine, l'Espagne, Israël, l'Ukraine, le Maroc, l'Égypte, le Mali et la Nouvelle-Zélande au rang des formations déjà qualifiées pour les JO 2024. Pour rappel, seuls des joueurs de moins de 23 ans, renforcés par trois éléments hors de la limite d'âge, pourront être alignés lors du tournoi de football des Olympiades.