Pourquoi des parachutistes vont sauter sur Paris ce mercredi

Fait rare : deux avions de voltige survoleront Paris mercredi après-midi. 15 parachutistes seront aussi largués au-dessus des Invalides. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la tournée des drapeaux des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Un show qui promet d'être ébouriffant. La préfecture de police de Paris a autorisé la tenue de deux événements rares, ce mercredi, dans la capitale, à l'occasion de la tournée des drapeaux des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. En effet, 15 parachutistes seront largués cet après-midi au-dessus de l'esplanade des Invalides, dans le VIIe arrondissement de la ville, entre 15h15 et 15h30.

Cette opération impliquera la fermeture à la circulation de nombreuses rues proches de la zone d'atterrissage des militaires, entre 15h15 et 15h50. Une mesure qui concerne notamment l'avenue du maréchal Gallieni, une partie de la rue Saint-Dominique, une partie de la rue de l'Université ou encore la rue de Constantine.

Plus tard dans la journée, le second événement, qui se tiendra vers 18h15, consistera en un survol de Paris par deux avions de voltige. L'itinéraire sera le suivant : porte de Vanves, Invalides, Grand Palais, Arc de Triomphe, porte Maillot. "Cette opération a été sollicitée par le Commandement de la Défense et des opérations aériennes de l'Armée de l'Air et de l'Espace", précise la préfecture de police dans un communiqué de presse.