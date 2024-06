Plusieurs syndicats de la SNCF ont signé mardi 4 juin un accord avec la direction concernant les primes pendant les JO. La CGT, elle, ne l'a pas signé, regrettant "un accord inégalitaire" qui ne concerne pas tous les cheminots. Elle n'exclut pas une nouvelle journée de grève.

Un accord validé... mais pas par la CGT. Plusieurs syndicats de la SNCF ont signé mardi 4 juin un accord avec la direction pour le versement d'une prime spécifique aux cheminots mobilisés pendant la période des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) de Paris.

Ces derniers pourront toucher jusqu'à 95 euros brut de prime par jour, avec un plafond maximum de 1900 euros sur la période. Sud-Rail, la CFDT-Cheminots et l'Unsa-Ferroviaire, qui représentent la majorité syndicale, ont donné leur accord, mais pas la CGT-Cheminots.

La date "pas déterminée"

Selon ce syndicat, "très peu" de cheminots "seront véritablement concernés par le montant maximum", déplore-t-il dans un communiqué. La CGT-Cheminots regrette ainsi "un accord inégalitaire" et "d'exclusion". "Cet accord ne couvre que 30.000 cheminots d'Île-de-France et 20.000 en région. [...] Les cheminots en région, n'ayant aucun site olympique et paralympique sur leur territoire, n'auront pas de droit à l'indemnité." Or, fait valoir le syndicat, "des renforts seront envoyés en Île-de-France : ce sera autant d'effectifs en moins en région pour assurer la production estivale".

Dès lors, la CGT-Cheminots refuse de signer cet accord et promet "d'interpeller à nouveau la direction". Au point de menacer d'une journée de mobilisation, après celle du mardi 21 mai qu'elle avait co-organisée avec Sud-Rail. "Beaucoup de mécontentements sur différents sujets justifieraient une journée de mobilisation" dont "la date n'est pas déterminée", confie ainsi le syndicat au Figaro, des propos confirmés ce mercredi à TF1info.

Quid, ensuite, de la période des Jeux ? Ces derniers jours, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet n'a pas exclu des mobilisations sociales durant les JO. Cette fois, c'est plutôt la réforme de l'assurance-chômage voulue par le gouvernement qui se trouve dans son viseur. "S'ils décident de se mettre en grève parce que le mois de travail pendant les Jeux ne leur permet plus de vivre, parce que derrière, ils n'ont plus accès à l'allocation chômage à cause de la réforme du gouvernement, je ne vais pas leur donner tort", a-t-elle déclaré sur France Inter. Le ton est donné.