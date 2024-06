La future piste d'athlétisme est en cours d'installation au Stade de France, à Paris. Dans quelques semaines, les épreuves reine du 100 mètres et du 400 m haies s'y dérouleront. Une équipe de TF1 s'est rendu en Italie, où la nouvelle piste olympique a été conçue.

C'est dans l'enceinte du Stade de France que se dérouleront les épreuves d'athlétisme lors des Jeux olympiques de Paris. Mètre après mètre, les ouvriers s'affairent avec la plus grande précaution pour installer la nouvelle piste que fouleront bientôt les athlètes. Reconnaissable à sa couleur violette, elle a été conçue dans une usine au nord de l'Italie. "Au début, il y a un mélange de plusieurs composants. Du caoutchouc et des additifs, ainsi que des colorants puisqu’on peut faire une piste de n’importe quelle couleur", explique Giuseppe Cavallotto, directeur de la production de l'entreprise Mondo, dans le reportage du 20H en tête de cet article.

Pour en faire une pâte malléable, les ingrédients vont être cuits et mélangés à l'intérieur d'immenses cuves. Si ce jour-là, la piste fabriquée est bleue. Il y a quelques semaines, c'était bien celle des Jeux olympiques de Paris qui étaient dans la machine. Quinze mètres sont produits à la minute, la cadence de production est impressionnante. "Pour la piste de Paris, ça nous a pris quinze jours de travail, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous avons dû livrer plus de 15.000 mètres carrés de piste. C’est mille rouleaux à fabriquer pour remplir le Stade de France", souligne Giuseppe Cavallotto au micro de TF1.

15.000 mètres carrés de piste

La conception a pris beaucoup plus de temps. Quatre années de recherche et de développement ont été nécessaires afin d'obtenir la couleur violette qui a été retenue pour le Stade de France. Car ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'un simple morceau de caoutchouc. La piste intègre des technologies qui la rende beaucoup plus résistante. "La piste ne va pas améliorer les performances. Notre travail est de créer une surface qui ne va pas altérer la course", explique au micro de TF1 Andrea Manrenhi, responsable du département "Recherche et Développement" au sein de l'entreprise Mondo.

Mais qu’en pensent les principaux concernés, ceux qui vont fouler la piste lors des épreuves ? Pour le savoir, nous sommes allés à l’Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep), la fabrique des champions français, où une piste identique à celle du Stade de France a été installée. "Le fait d’avoir les mêmes conditions que le jour-J, ça me permet de me régler, de ne pas découvrir au dernier moment la piste. C’est un avantage quand même par rapport aux autres", estime Wilfried Happio, coureur français de 400m haies. Tout comme lui, les athlètes ont encore quelques semaines pour s’entraîner avant de fouler la piste du Stade de France. Et pourquoi pas décrocher une médaille olympique !