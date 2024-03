REPORTAGE - Paris 2024 : les Jeux olympiques vont-ils vraiment transformer la Seine-Saint-Denis ?

La Seine-Saint-Denis concentre 80 % des investissements liés aux Jeux olympiques. Une aubaine pour l'un des départements les plus défavorisés de France, mais peut-être pas suffisante pour rattraper son retard. TF1 fait le point sur les retombées à attendre des Jeux olympiques.

C'est le plus gros chantier d'Europe en ce moment. Le village olympique entre Saint-Denis et Saint-Ouen, au nord de Paris, accueillera les athlètes cet été, mais surtout 6.000 habitants ensuite. Les appartements ont été conçus dans cet esprit : toujours penser à l'après, à ce qui est appelé ici "l'héritage". Des cloisons temporaires seront démontées, pour révéler des salons, ou de vastes cuisines, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Inauguré ce jeudi, le village olympique deviendra ainsi en 2025 un nouveau quartier flambant neuf : 2800 logements, quatre écoles construites, et des commerces prévus au pied des immeubles.

Les habitants sceptiques

La Seine-Saint-Denis concentre 80 % des investissements pour les Jeux, publics et privés, soit 3,5 milliards d'euros. Mais depuis trois ans, les habitants vivent surtout au milieu d'un chantier permanent, avec poussière et bruit. Les Jeux olympiques vont-ils leur apporter quelque chose ? Visiblement, beaucoup en doutent et craignent plutôt une augmentation des loyers. Les travaux ont pour l'instant impliqué 550 entreprises du département, mais il est impossible de connaître le nombre précis d'emplois créés, ou de savoir s'ils subsisteront à long terme.

Pistes cyclables, routes rénovées

Beaucoup de restaurants et d'hôtels comptent bien profiter de l'événement cet été, et de la notoriété que pourrait en retirer la ville par la suite. Pour faire venir les spectateurs et les touristes, les transports aussi ont été améliorés. La ligne de métro 14 a été allongée, et reliera désormais l'aéroport d'Orly, tout au sud, à la nouvelle station Saint-Denis Pleyel. Il y a aussi 24 kilomètres cyclables supplémentaires, et quatre routes départementales viennent d'être rénovées. Le centre aquatique olympique a également été imaginé pour l'après JO, avec des espaces pour les écoliers du département, dont la moitié ne sait pas nager.

Les Jeux ont aussi accéléré la création ou la rénovation de six parcs sportifs et onze gymnases. Une pluie d'investissements semble tomber sur le département. Mais cet argent dépensé ne peut pas tout. La Seine-Saint-Denis reste la moins bien dotée en infrastructures sportives en France. On ne compte que 16 équipements sportifs pour 10.000 habitants, contre 49 en moyenne dans les autres départements.

Les stades qui existent sont parfois très vétustes. Celui de la Briqueterie à Bagnolet, par exemple, avec ses tribunes décrépies et rouillées, envahies par la végétation, sera-t-il rénové dans les prochaines années ? On est très loin ici de la flamboyante vitrine olympique. La Seine-Saint-Denis espère que Paris 2024 changera quelque peu son image, et la rendra plus attractive, notamment pour accueillir d'autres événements sportifs.