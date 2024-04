J-100 avant les JO 2024 : des billets en vente pour la dernière fois ce mercredi dans toutes les disciplines

Pour se procurer des billets pour les JO 2024, c'est (presque) la dernière chance. Ce mercredi, à 100 jours de la cérémonie d'ouverture, 250.000 nouveaux billets sont disponibles à la vente pour l'ensemble des sports. Il s'agit de la dernière phase avant les reventes officielles, prévues en mai.

Les Jeux olympiques approchent à grands pas... et la billetterie se vide de plus en plus. Mais pas encore totalement. Ce mercredi 17 avril, à l'occasion des J-100 avant la cérémonie d'ouverture, le Comité d'organisation remet en vente des centaines de milliers de places. À compter de 10h, sur le site officiel de la billetterie, "plus de 250.000 billets seront proposés", promettent les organisateurs.

Pour l'occasion, l'ensemble des disciplines seront disponibles à la vente. Des épreuves d'équitation à la finale du saut d'obstacles, à la natation et la finale du 400 mètres 4 nages, en passant par l'athlétisme et la finale du saut à la perche ou le judo et l'éventuelle session finale de Teddy Riner... "L'intégralité des sports olympiques" seront disponibles sur la billetterie, indique Paris 2024, à l'exception du surf.

La moitié des billets à moins de 100 euros

Pour les tarifs, en revanche, pas de changement : ils peuvent s'envoler très haut. Comptez minimum 245 euros pour une place pour une finale de judo de Teddy Riner, Clarisse Agbegnenou ou l'épreuve par équipes, au moins 125 euros pour une place pour la finale du concours multiple féminin de gymnastique, ou 250 euros pour la cérémonie de clôture au Stade de France.

En revanche, de nombreuses sessions sont plus accessibles. La moitié de ces nouveaux billets seront vendus à 100 euros ou moins, précisent les organisateurs. Des places seront ainsi commercialisées dès 24 euros, et ce pour de nombreuses disciplines, dont l'athlétisme et la natation.

Pour les sports collectifs aussi, la billetterie va être réapprovisionnée. Pour supporter les Bleues et les Bleus du football, comptez 30 euros pour les matchs de poules à Marseille, Nice, Lyon et Saint-Étienne. Si vous habitez ou vous rendez à Lille, vous pourrez aussi profiter des rencontres des équipes de France de basketball dès 50 euros, ainsi que des matchs des États-Unis pour le même prix.

Autant de possibilités qui ne devraient pas rester longtemps vacantes. À l'occasion d'une conférence de presse organisée ces derniers jours, le patron de Paris 2024 Tony Estanguet a prévenu : "il faudra être rapide". Car cette billetterie, la dernière avant la phase de revente organisée à compter de mi-mai, se déroule sur le principe du "premier arrivé, premier servi". Les intéressés ont rendez-vous dès 10h, sur le site officiel des Jeux.