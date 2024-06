Comme tout événement très prisé, les Jeux Olympiques sont l'occasion pour certains escrocs de prospérer. De nombreux Français, et notamment des restaurateurs, ont déjà fait l'objet de tentatives d'arnaques. Voici ce dont il faut se méfier.

Cela avait tout l’air d’une offre alléchante. Il y a deux semaines, une propriétaire d’un foodtruck parisien a reçu un appel. "On me dit qu’on a de super bons emplacements pour les Jeux Olympiques, sur les quais, à Paris. On va pouvoir faire pleins de ventes", se rappelle Morgane Tellaï, restauratrice au Puccia foodtruck. Au bout du fil, un homme se fait alors passer pour un membre du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques (COJO). Il lui propose un emplacement stratégique pour son camion pendant la compétition et demande 7000€ à verser immédiatement. Le devis lui est envoyé par mail. Méfiante, l'intéressée n’est pas tombée dans le piège. Toutefois, le vice était difficile à cerner. "Tous les éléments qu’ils donnent pourraient faire croire que c’est exact, que ce soit par la présentation sur téléphone, le contrat, le mail", souligne-t-elle.

D’autres restaurateurs n’ont malheureusement pas été aussi prudents. En décembre, Joël a versé plus de 10.000 euros d’acompte aux escrocs pour obtenir un emplacement inexistant. "Je me sens idiot. Je me sens idiot d’avoir pas vu venir le coup. On te propose un stand pendant les JO, tu sais que tu vas faire ton chiffre, ça va rattraper ton année. Là, j’ai juste perdu de la marge", se désole-t-il au micro de TF1.

Des tentatives d'arnaques diversifiées et très nombreuses

Les charlatans ne s’attaquent pas qu’aux restaurateurs. Leurs mails, reprenant le logo des JO et les partenaires officiels, sont envoyés massivement. Certains promettent un billet gratuit pour assister à la cérémonie d’ouverture, en l’échange de 1.99€ de frais de port. En multipliant ces courriers électroniques, les auteurs peuvent récolter des centaines voire des milliers d’euros. Des faux billets pour assister aux épreuves sont également en circulation. "Il est extrêmement facile de générer des documents qui vont avoir l’apparence de documents officiels en intégrant par exemple un QR code ou un code barre qui, au final, ne mèneront à rien", prévient Jérôme Notin, directeur général de Cybermalveillance.gouv.fr.

Le seul moyen de s’assurer que le billet soit vrai, c’est de l’acheter directement sur la plateforme officielle Jérôme Notin

Face au nombre croissant de signalements, la police judiciaire a mis en place une cellule de lutte contre ces arnaques. Au-delà des pistes qu'elle suit, elle donne un conseil, ou livre plutôt une information capitale, pour ne pas tomber dans le piège. "Actuellement, dans le contexte des JO, il n’y a pas d’acompte à verser pour les artisans, les restaurateurs ou tout autre opérateur privé, comme les commerçants", indique ainsi Magali Caillat, sous-directrice de la Lutte contre la criminalité financière.

Autre point crucial, il faut aussi être attentif à l’adresse mail de l’expéditeur. Certaines dénominations - comme @cojop-paris.fr ou @france-paris2024.org - sont fréquemment utilisées par les escrocs. Elles sont fausses. Les adresses officielles se terminent toujours ainsi : @paris2024.org. Mais en réalité, "le seul moyen de s’assurer que le billet soit vrai, c’est de l’acheter directement sur la plateforme officielle", martèle Jérôme Notin.

Pour rappel, les personnes à l'origine de ces tentatives de vol risquent jusqu’à 7 ans de prison et 45.000 euros d’amende.