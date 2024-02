VIDÉO - Jeux Olympiques de Paris 2024 : les cagnottes en ligne, planche de salut pour les athlètes

Alors que les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas, de plus en plus d'athlètes français galèrent. Certains ont lancé des cagnottes sur internet afin de boucler leurs préparations pour les Jeux. Un budget olympique se situe aux alentours de 20.000 euros.

Pour les JO de Paris prévus cet été, tous les athlètes ne sont pas encore qualifiés. Pour obtenir le précieux sésame, il faut glaner des points en participants à des compétitions internationales. Mais ces courses peuvent être couteuses, en particulier pour ceux qui n'ont pas de sponsor. Certains sportifs n'hésitent donc pas à lancer des cagnottes en ligne. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.

