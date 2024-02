JO Paris 2024 : les Franciliens vont devoir adapter leur mode de vie cet été (et c’est un peu une galère)

L'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a tout l'air d'une galère. Chaque jour s'accompagne d'un lot de nouvelles mesures contraignantes pour les Franciliens. Christophe Beaugrand revient sur les mesures prises et les recommandations du gouvernement dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Dans six mois, Paris accueille les Jeux olympiques 2024. Une fierté pour le pays, mais pour la région Île-de-France, c'est aussi une galère organisationnelle. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Christophe Beaugrand revient sur ces mesures qui vont bouleverser les habitudes des Franciliens.

Une circulation un peu compliquée

Depuis quelques jours, le périphérique parisien affiche de nouveaux panneaux électroniques qui ont peut-être surpris les usagers. En test, ils indiquent "Paris 2024, véhicules autorisés". Cela signifie qu’une voie entière sera réservée aux taxis, aux transports collectifs et aux véhicules transportant les athlètes et délégations officielles. Seuls ces véhicules auront le droit d’emprunter cette voie. Il sera aussi compliqué de circuler dans la capitale. La place de la Concorde, par exemple, sera complètement fermée à la circulation dès le mois de juin. Pourquoi ? Parce que c’est sur cette place qu’auront lieu les épreuves de BMX et de skateboard. Même chose pour le pont Alexandre III ou le pont d’Iéna

"L’important, c'est de télétravailler"

Prendre les transports en commun risque d’être également une galère monumentale. Le préfet de la région Ile-de-France, Marc Guillaume, prévient dans une note révélée par le Canard enchaîné que "les seuils de saturation seront régulièrement dépassés" durant les Jeux, et ce, pour les 11 lignes de métro, mais aussi les cinq lignes de RER et cinq transiliens. Pour "gagner du temps", le gouvernement a donc lancé une campagne pour inciter les Franciliens à télétravailler au maximum, mais aussi d'éviter les transports en commun pour privilégier les trajets à pied ou à vélo.

Les recommandations du gouvernement pour anticiper

Le gouvernement déconseille également aux Franciliens de se faire livrer des colis pendant la période des Jeux Olympiques ou alors de privilégier les livraisons "à vélo" ou "à pied" mais aussi de déménager durant les Olympiades. Il a aussi mis en ligne un site internet dans lequel les Français concernés par les Jeux Olympiques peuvent trouver des conseils pour mieux vivre avec les JO. Si par exemple, vous possédez une carte d’abonnement de parking dans l’une des "zones rouges" privées de circulation, le site vous propose de demander un remboursement de votre abonnement auprès du gestionnaire de parking ! Les professionnels sont invités à se faire livrer tout leur stock de denrées non périssables avant les JO. Alors oui, ces Jeux risquent d’être un peu galère et s’accompagnent de quelques contraintes, mais pour Stéphane Mazars, le député et rapporteur de la mission d’information sur les retombées des Jeux olympiques et paralympiques sur le tissu économique et associatif local : "C’est sans commune mesure avec la fierté de notre pays à accueillir un tel événement, c’est une très belle vitrine pour notre pays. Des milliards de téléspectateurs vont découvrir ou redécouvrir notre patrimoine architectural et historique".