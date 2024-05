CARTE - JO 2024 : le parcours de la flamme olympique, étape par étape, jusqu'à la cérémonie d'ouverture

Arrivée à Marseille par la mer, à bord du Belem, le 8 mai, la flamme olympique a entamé sa sa pérégrination, en métropole et dans les Outre-mer. Une déambulation populaire qui se terminera le 26 juillet, au soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 le long de la Seine.

68 jours de festivités, 64 territoires traversés, 10.000 "éclaireurs"... Après avoir mis le feu au Vieux-Port de Marseille, le 8 mai dernier, sa porte d'entrée sur le sol français, à l'instar des Phocéens qui ont fondé vers 600 avant J.-C. la colonie grecque de Massalia, la flamme est en route pour Paris, où elle doit arriver le 26 juillet, au soir de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Jusqu'à cette date, cerclée en rouge, qui marquera le coup d'envoi de la quinzaine olympique, le symbole incandescent des Jeux va voyager par monts et par vaux, à pied, à vélo, et même par bateau, en métropole et dans les Outre-mer.

"Ce parcours sera bien plus qu'un tour de la France en 68 jours et donnera à voir plusieurs des incroyables richesses de notre pays : son patrimoine, ses paysages naturels, ses musées, ses spectacles d'art vivant... et bien sûr, ses habitantes et ses habitants !", assurait, le 23 juin 2023, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, lors de la présentation du tracé officiel. "Plus de 400 points d'étape permettront de valoriser chaque recoin du territoire et d'offrir la possibilité au plus grand nombre d'apercevoir la flamme", soulignait le Comité d'organisation. Un avant-goût des Jeux réalisé avec le concours de l'ensemble des Fédérations olympiques et paralympiques au programme des JO.

L'itinéraire complet est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article, réalisée par Esri France.

Au cours de son pérégrinations, le feu olympique va faire étape à Montpellier (13 mai), Toulouse (17 mai), Bordeaux (23 mai), Rennes (1er juin), Nice (18 juin), Strasbourg (26 juin), Lille (2 juillet) ou encore Orléans (10 juillet). Elle traversera 64 territoires, dont 54 départements. Après avoir monté les marches à Cannes, il se rendra, pêle-mêle, dans les grottes de Lascaux, sur le site archéologique d'Alésia, dans les cités médiévales de Carcassonne, au Château de Versailles, au Mont Saint-Michel, au Mémorial de Verdun, sur les plages du Débarquement, au Puy du Fou, ou au Parc naturel du Verdon.

Le parcours officiel de la flamme olympique, révélé vendredi 23 juin 2023. - COJOP

Cinq territoires ultramarins seront aussi mis à l'honneur : la Guyane (9 juin), La Réunion (12 juin), la Polynésie française (13 juin), site des épreuves de surf sur la vague mythique de Teahupoo, la Guadeloupe (15 juin) et la Martinique (17 juin).

Le 14 juillet, jour de la Fête nationale, la torche fera son arrivée à Paris, à l'occasion du traditionnel défilé militaire, qui va quitter les Champs-Élysées, alors en travaux pour l'aménagement des structures olympiques, pour un parcours alternatif. Après plusieurs jours à arpenter la région parisienne et ses alentours, le relais de la flamme prendra fin à Saint-Denis, le 26 juillet. Le jour même, elle regagnera la capitale, où elle embrasera la vasque olympique au soir de la cérémonie d'ouverture, organisée le long de la Seine.