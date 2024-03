VIDÉO - Cérémonie d'ouverture des JO 2024 : les balcons parisiens seront-ils assez solides ?

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris se déroulera sur la Seine. Si la jauge a été diminuée de moitié, il reste une possibilité pour suivre l'évènement : être invité sur un balcon face à la Seine. Or, les balcons parisiens n'ont pas été conçus pour un afflux de spectateurs, et les professionnels de l'immobilier alertent sur les risques.

Erica et Gaëlle ont un bureau avec une vue spectaculaire sur la Seine. "On se situe juste en face du Louvre, avec une vue sur le pont du Carrousel, à notre droite, on a le pont des Arts, et à gauche le pont Royal", montre-t-elle dans le reportage du 20H en tête de cet article. Elles comptent bien en profiter le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qui se déroulera sur la Seine.

Mais à certaines conditions, auxquelles elles ont déjà réfléchi. "On va faire une soirée privée, l'idée est d'avoir un comité plutôt restreint, pour pouvoir les faire venir sur le balcon dans une idée de rotation", explique une des jeunes femmes au micro de TF1. Elles savent que leur balcon a été conçu pour supporter un maximum de trois personnes, et ne veulent pas prendre de risques.

Ce qu'on craint, c'est une utilisation anormale des balcons et des garde-corps Olivier Princivalle, président de la FNAIM Grand Paris

Mais tous les riverains qui disposent d'un balcon seront-ils aussi prudents ? Le long de la Seine, sur les six kilomètres du défilé olympique, les balcons sont innombrables. Le soir de la cérémonie d'ouverture, ils seront parmi les meilleures places pour assister à l'évènement, et risquent d'être pris d'assaut par les résidents et leurs invités. Or, de nombreux balcons présentent des traces de délabrement, dont des fissures.

Les risques d'effondrements inquiètent la fédération nationale de l'immobilier, qui a décidé d'alerter les pouvoirs publics. "Ce qu'on craint, c'est une utilisation anormale des balcons et des garde-corps", précise le président de la FNAIM du Grand Paris. "Il peut y avoir un risque de défenestration lié à l'agglutinement de toutes ces personnes sur les balcons", estime Olivier Princivalle.

Selon les normes européennes, tous les balcons doivent pouvoir supporter 350 kg au m2, soit l'équivalent de 3 à 4 personnes. À Paris, sur les immeubles haussmanniens, comme sur des constructions plus récentes, un balcon mal entretenu peut être fragilisé en cas d'utilisation excessive. L'enthousiasme des spectateurs est ici redouté, des mouvements de groupe sur de telles structures étant particulièrement dangereux.

Du côté de la mairie, la réponse faite à TF1 est claire : "La Ville de Paris ne peut pas intervenir pour limiter l'accès aux balcons à titre préventif, il relève de la responsabilité de chaque copropriété de s'assurer de la solidité des balcons". La FNAIM incite les syndics à afficher, dans les immeubles qu'ils gèrent, une note d'information sur la sécurité à destination des occupants. L'idée est d'anticiper les problèmes, et de signaler aux gestionnaires d'éventuelles anomalies. Pour ceux qui n'auront pas accès à un balcon le soir de la cérémonie, 220.000 places gratuites sont prévues au-dessus des quais de Seine. Seule condition cependant : être invité par une des collectivités chargées de les distribuer.