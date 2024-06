Les milliards d'euros du budget d'organisation des JO de Paris ont-ils été dépensés à bon escient ? Une équipe de TF1 a mené l'enquête et se penche sur trois exemples.

Il devait être une vitrine, un symbole de Paris 2024. Mais pour Sébastien Chesbeuf, ancien membre du Comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo), le flambant neuf centre aquatique de Saint-Denis est surtout l'exemple d'une gestion financière hasardeuse de l'organisme en charge du budget alloué pour ces Olympiades. "Dans le dossier de candidature, les experts du Cojo arrivent sur une somme de 90 millions d'euros, pointe le co-auteur du livre La Face cachée des JO (éditions JC Lattès) dans le reportage du 20H de TF1 à voir ci-dessus. L'inspection générale des Finances, derrière, a revu à la hausse et arrive sur un budget estimé à 260 millions. Du simple au triple presque".

Le Comité d'organisation choisit donc alors de revoir sa copie en jouant sur la superficie du centre, un chantier géré par le groupe Bouygues, dont TF1 est une filiale. Grâce à cela, le coût final retombe à 174 millions d'euros. Mais la décision n'est pas sans conséquence. "On est passé de 17.000 spectateurs à 5.300 spectateurs, poursuit Sébastien Chesbeuf. Or, le cahier des charges de la fédération internationale de natation impose, pour pouvoir organiser des compétitions de rang mondial, une jauge de spectateurs de 15.000 places".

Voilà pourquoi, contrairement à ce qui était initialement prévu, seulement trois épreuves auront lieu à l'intérieur, le plongeon, la natation synchronisée et le water-polo. Mais aucune course qui, elles, se dérouleront finalement quelques kilomètres plus loin, dans un bassin installé en urgence pour 25 millions d'euros. Sollicité sur ce choix, le Comité nous répond : "Nous avons dû revoir notre copie lorsque nous avons compris que les lignes de métro ne seraient pas livrées à temps. Il fallait donc désengorger le Nord".

"Ce n'est pas de l'argent gâché"

Suffisant pour justifier un tel écart entre le budget initial et la facture finale ? Dans un rapport publié l'an dernier, la Cour des comptes avance d'autres explications : "La progression des dépenses depuis le budget de candidature a résulté pour part d'une inflation nettement supérieure". Elle constate aussi "une sous-estimation évidente du budget de candidature" et "une méconnaissance de la complexité du cahier des charges du CIO."

À l'image du sort réservé à ce terrain vague situé à La Courneuve, toujours en Seine-Saint-Denis, retenu au départ pour accueillir les épreuves de tir. "C'était un dépôt de carburant, les 13 hectares étaient intégralement pollués, c'était vraiment une zone pas agréable", nous explique Emmanuel Constant, vice-président (PS) du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en charge de l'éducation et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Avant de commencer la construction, il faut dépolluer le sol. Coût d'une telle opération : 12 millions d'euros. Problème, une fois l'argent public dépensé, le lieu est finalement considéré comme trop petit. Les épreuves de tir sont donc délocalisées à Châteauroux.

"Ce n'est pas de l'argent gâché, on a rétabli la nature à cet endroit-là, on a réparé les dégâts, et on l'a fait avec de l'argent public au bénéfice du public", fait valoir Emmanuel Constant. À un détail près : l'investissement étant lié aux Jeux Olympiques, sans épreuves, les 12 millions d'euros dépensés n'ont plus aucune justification légale. Il a donc fallu trouver une parade. La solution : faire partir d'ici le marathon des Jeux Paralympiques.

Autre exemple. Au total, plus de 3 milliards d'argent public ont été dépensés pour organiser les jeux à Paris, dont près de la moitié, 1,4 milliard d'euros, seulement pour dépolluer la Seine. L'investissement s'avère pour l'instant sans résultat. Les derniers prélèvements montrent que l'eau est encore bien trop polluée pour que des épreuves puissent s'y dérouler.