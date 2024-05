VIDÉO - Flamme olympique : une petite lanterne surveillée comme le lait sur le feu à bord du Belem

Le Belem transporte en ce moment la flamme olympique vers Marseille, où il arrivera dans une semaine. L'équipage, constitué de marins chevronnés et de jeunes stagiaires, est aux petits soins pour la petite lanterne, comme vous le montre le JT de TF1.

Certains d'entre eux n’avaient encore jamais navigué. Après quelques jours à bord du Belem, instruits par l’équipage chevronné qui les accompagne, les jeunes éclaireurs prennent de l’assurance. Pour autant, ces 16 jeunes marins stagiaires, sélectionnés dans toute la France, ne perdent pas de vue leur principale mission : raviver la flamme olympique tout au long de ce voyage depuis la Grèce vers Marseille. La vidéo du JT de TF1 ci-dessus montre comment elle est alimentée par de la paraffine, un plein qui lui permet de tenir huit heures.

Entretenue et promenée, la flamme est de toutes les activités, même les plus triviales, comme l'épluchage de légumes, telle une compagne de voyage. "C’est intéressant qu’elle participe à la vie du bord, que les jeunes puissent la voir, les membres de l’équipage également. On n’est pas censé non plus que la garder dans un local fermé", confie Aymeric Gibet, capitaine du Belem. Présente aux repas, la petite lanterne participe même aux soirées.