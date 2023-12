VIDÉO - Jeux olympiques 2024 : deux frères pour (au moins) une médaille au ping-pong

Ils sont frères, et tous deux champions de ping-pong à très haut niveau. Félix et Alexis Lebrun représentent une chance de médaille pour la France aux prochains Jeux olympiques. Comme l'a constaté TF1, le tennis de table est clairement une affaire de famille chez eux.

Plus ça va vite, moins ils cogitent. Tout au fond de leur salle, on ne les a pas tout de suite repérés. Ils sont à la fois frères, partenaires et adversaires. "Le petit frère n'a jamais battu le grand frère", lance leur entraîneur Nathanaël Molin au micro de TF1. Mais Félix est mieux classé qu'Alexis grâce à de meilleurs résultats en tournoi récemment : 22ᵉ mondial pour l'aîné, 7ᵉ mondial pour son cadet.

Talents précoces

Nathanaël Molin connaît parfaitement ces deux frères. Il est un ami de la famille. "Il n'avait que 7 ou 8 ans, et il était déjà capable de remettre mon service sans trop de difficulté. Ça, je ne l'ai jamais vu à cet âge-là. Donc, pour Alexis, j'ai toujours su qu'il avait quelque chose en lui. Et pour Félix, on l'a vu d'entrée de jeu parce que déjà à 2, 3 ans, il était déjà capable de faire mille jongles. C'est quelque chose d'incroyable", se souvient-il.

Ces enfants de la balle partent en tournoi ou à l'entraînement sur tous les continents, pendant environ 280 jours par an. "Quand ils reviennent, on est très content. Souvent, on fait un bon repas tous ensemble, en famille, et ça rigole bien dans l'ensemble", confie leur mère, Dominique Lebrun. En revanche, ça rigole moins à la salle de sport, où les deux frères, très concentrés, alignent les heures d'entraînement.