VIDÉO - Agents de sécurité aux JO : "Pas de raison qu'ils ne soient pas au rendez-vous", estime Laurent Nuñez

Les agents de sécurité seront-ils assez nombreux pour protéger les Jeux olympiques ? L'organisation de Paris 2024 estime qu'il manque aujourd'hui toujours environ 8000 professionnels de ce type à recruter, alors qu'entre 17.000 et 22.000 sont attendus chaque jour de compétition pour sécuriser l'événement, en plus des forces de police, de gendarmerie et l'armée. Malgré ces alertes, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a souhaité se montrer rassurant, ce jeudi matin, sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1".

"Il n'y a pas de raison de penser que les agents de sécurité ne seraient pas au rendez-vous", a-t-il d'abord éludé. Ces derniers représentent un maillon important du dispositif de sécurité de la cérémonie d'ouverture, puisqu'ils seront chargés de la sécurisation des quais bas de la Seine le 26 juillet, au moment du spectacle en plein cœur de la capitale. Les récentes alertes sur le manque d'agents déjà recrutés ne lui fait-il pas craindre une pénurie de main d'œuvre durant la compétition ? "Il y a des alertes, mais il y a des processus de recrutement, des négociations qui sont en cours", a expliqué l'ex-secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.

En cas de no-show, "les forces de l'ordre prennent le relais"

En moyenne, 30.000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour durant les Jeux olympiques. Un chiffre qui pourra grimper jusqu'à 45.000 durant la cérémonie d'ouverture. "C'est un événement qui mobilise en très grande majorité des forces de sécurité intérieure, des militaires de la force Sentinelle et des policiers municipaux de la ville de Paris qui s'engagent à nos côtés dans la sécurisation de cette cérémonie, a tenu à rappeler Laurent Nuñez. Il y a des missions accomplies par des agents de sécurité privée, qui sont relativement limitées."

Que se passera-t-il en cas de no-show, c'est-à-dire si les entreprises de sécurité privée ne se présentent finalement pas sur place durant les JO ? "Quand on organise des événements sportifs, il arrive que ponctuellement, certaines sociétés privées ou certains agents fassent défaut, et dans ce cas-là les forces de l'ordre prennent le relais, a pointé le responsable dans la vidéo à retrouver en tête de cet article. Mais ce sont des choses qui se font ponctuellement."

Les Jeux olympiques doivent se tenir à Paris du 26 juillet au 12 août, puis les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre.