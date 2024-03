Vol d'un ordinateur contenant des documents relatifs aux JO : un homme condamné à 7 mois de prison

Le 26 février, un employé de la mairie de Paris a porté plainte après s'être fait voler une sacoche contenant son ordinateur et de deux clés USB dans une rame du RER. Dans ce matériel informatique notamment, des documents en lien avec la circulation dans Paris lors des Jeux Olympiques. Un homme a interpellé, jugé et condamné vendredi.

Au moment de sa médiatisation, l'affaire a fait grand bruit. Et pour cause, à cinq mois des JO 2024, un employé de la mairie de Paris est allé porter plainte le 26 février au commissariat après le vol de sa sacoche dans le RER D. Dans celle-ci notamment : un ordinateur portable et deux clés USD contenant des documents en lien avec l'événement sportif mondial organisé dans la capitale française.

Après quelques jours d'investigations et après avoir notamment visionné les images des caméras de vidéosurveillance de la gare du Nord, les policiers sont finalement parvenus à interpeller un suspect. "L’intéressé est né en 2001. Il est déjà connu pour des faits de vols commis dans un moyen de transport", indique à TF1info le parquet de Paris ce samedi.

Jugé en comparution immédiate et condamné

L’enquête de flagrance a permis de lui imputer d’autres faits de même nature. Le mis en cause a été jugé vendredi en comparution immédiate.

"Poursuivi des chefs de vols commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs (commis, en récidive légale, le 26 février 2024 et le 7 janvier 2024, de recel de bien provenant d’un vol (en récidive légale) et refus de remettre aux autorités judiciaires son code de téléphone. Il a été condamné à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel. Le tribunal correctionnel a décerné un mandat de dépôt à son encontre", annonce le parquet de Paris.