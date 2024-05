VIDÉO - JO 2024 : la star du rap français Jul allume le chaudron olympique à Marseille

Le premier chaudron des Jeux olympiques 2024 de Paris a été allumé mercredi à 19h35, après un long voyage de la flamme olympique à bord du navire Belem. C'est le rapeur Jul qui a hérité de cet honneur. Une séquence captée par les caméras de LCI/TF1.

La flamme olympique est arrivée sur le sol français ! Après plusieurs jours de voyage à bord du trois-mâts Belem, le feu symbolique est arrivé à Marseille, ce mercredi 8 mai. Au moment du débarquement, il a tout d'abord été transporté par Florent Manaudou, champion olympique du 50 m nage libre en 2012 à Londres. Devant une immense foule réunie sur le Vieux-Port de la cité phocéenne, le sportif a ensuite passé le relais à la championne paralympique d'athlétisme Nantenin Keïta. "Paris-2024 a choisi deux athlètes olympique et paralympique pour l'arrivée de la flamme à Marseille. Ce premier passage de relais sur le sol français symbolise l'ambition de rapprochement et d'unité des Jeux olympiques (26 juillet-11 août 2024) et paralympiques (28 août- 8 septembre)", ont souligné les organisateurs.

Les premiers mots de Jul : "C'est un truc de fou !" Source : Opérations spéciales

Dans la foulée, le rappeur français Jul a conclu la procession et allumé le premier chaudron des JO. Après ces quelques instants chargés de symbolique, le chanteur a entonné l'un de ses tubes, pour le plus grand bonheur des 150.000 personnes présentes. "C’est un truc de fou, c’est magique. C’est un honneur. Je suis très fier pour la France et pour Marseille", a réagi le principal intéressé, chaudement applaudi par la foule.

"On a réussi notre pari de l'équipe de France unifiée, et c'était important pour nous en tant qu'athlètes, et c'était aussi important pour le comité d'organisation, donc bravo", s'est félicitée Nantenin Keïta, cheffe de file des déficients visuels. La fête olympique est bien lancée.