VIDÉO - Jeux olympiques de Paris : découvrez un extrait de l'hymne officiel, intitulé "Parade"

Avec l'arrivée de la flamme à Marseille, sera dévoilé pour la première fois le thème musical officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Intitulé "Parade", il sera joué en direct, ce mercredi 8 mai, vers 19h30, par l'orchestre de Marseille, depuis le Palais du Pharo, ont indiqué les organisateurs. Mais TF1 a pu en obtenir un extrait, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Cet hymne est différent de l'hymne olympique, créé lors des premiers Jeux modernes et qui accompagne notamment l'allumage de la flamme à Olympie, en Grèce.

Un thème "facile à reconnaitre"

Le thème officiel a été composé par Victor Le Masne. Il démarre par un air léger, pop avec des violons, avant de monter en puissance avec un orchestre symphonique. Il passe ensuite dans un registre épique avec des chœurs, pour devenir une boucle électro typique de la French Touch. "On souhaitait avoir une musique qui rentre un peu dans la tête et qui est facile à reconnaître", décrit le président du Cojo, Tony Estanguet.

Le thème a été enregistré avec l'Orchestre national de France et le Chœur et la Maitrise de Radio France. "C'est assez incroyable, mais il y a plus de 500 personnes qui ont joué sur l'ensemble des musiques", a souligné le compositeur Victor Le Masne. Le thème musical sera effectivement décliné en plusieurs versions et accompagnera les différents temps forts des Jeux de Paris, "depuis l'arrivée de la flamme olympique à Marseille à chacune des étapes du relais, jusqu'aux sites de compétition", a fait savoir les organisateurs.

Victor Le Masne, musicien, producteur et arrangeur, est connu pour avoir travaillé avec Juliette Armanet, Justice et sur l'opéra-rock "Starmania", remis au goût du jour par le metteur en scène Thomas Jolly, lequel est devenu ensuite directeur artistique des Jeux. Le compositeur est aussi le directeur musical des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre).