"Vous aurez un QR Code" : une dérogation requise pour se déplacer dans Paris pour les JO-2024

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a dévoilé les contours du dispositif de sécurité pour les JO-2024 ce mercredi 29 novembre. Il faudra présenter obligatoirement un QR code pour circuler librement, à pied ou en véhicule motorisé, dans certaines zones où auront lieu des épreuves olympiques. Une plateforme numérique dédiée sera mise en place en mars-avril 2023.

Non, vous ne lisez pas un article daté de 2021. Souvenez-vous, en pleine pandémie de Covid, pour entrer dans de nombreux lieux publics (restaurants, cinémas...), il fallait vous munir d'un pass sanitaire, sous la forme d'un QR code, obtenu après un test PCR ou antigénique, vaccination ou un rétablissement. En 2024, ces dérogations numériques vont faire leur grand retour. À huit mois des JO de Paris, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé, mercredi 29 novembre, au Parisien, la mise en place d'une attestation obligatoire pour les automobilistes et piétons pouvoir circuler librement dans Paris.

"Il faudra s'enregistrer en amont sur une plateforme numérique en fournissant un certain nombre de justificatifs, de domicile, mais pas que", a-t-il prévenu. Celle-ci "sera ouverte en mars au plus tôt, en avril au plus tard". Les informations données permettront d'obtenir un laissez-passer pour la durée de la grand-messe estivale. "Vous aurez un QR code à présenter lors des contrôles", a confirmé le haut fonctionnaire. Laurent Nuñez a toutefois tenu à rassurer "les personnes les plus vulnérables, celles qui n'ont pas accès à Internet". "La ville de Paris (...) a prévu la possibilité d'obtenir un macaron ou justificatif", a-t-il promis.

Les zones "activées le temps des compétitions"

Ce dispositif, censé permettre de renforcer la sécurité, l'un des enjeux majeurs de l'organisation, sera en vigueur dans certaines zones seulement et dans un cadre strict. Concrètement, la place sera laissée aux personnes plutôt qu'aux véhicules motorisés. "Le principe est l'interdiction à la circulation motorisée, et l'exception, la dérogation", a martelé le préfet de police dans les colonnes du quotidien. "Il y aura beaucoup de piétons. Il n'est pas question d'y avoir des voitures qui n'ont rien à y faire."

Les dérogations ne seront ainsi pas délivrées à tour de bras. Elles concerneront en particulier les riverains, les commerçants, les véhicules d'urgence et de secours ou encore les taxis et VTC "s'ils y déposent quelqu'un et seulement s'ils ont un justificatif."

Dans le détail, autour des sites des épreuves, quatre périmètres de sécurité ont été délimités par les autorités. Il y a d'abord "un périmètre organisateur où ne rentrent que les gens accrédités (athlètes, staff, organisation, journalistes, prestataires de services, etc.) ou munis d'un billet". Il y a ensuite le périmètre de protection dénommé "Silt" (issu de la Loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, ndlr). "Pour y entrer, tout le monde est fouillé. Ce périmètre n'englobe en général pas de riverains, sauf pour la cérémonie d'ouverture et de manière limitée pour quelques sites", a-t-il expliqué. Si vous êtes un riverain et que vous souhaitez inviter des amis, cela sera possible. À une condition : les inscrire sur la plateforme pour obtenir un QR code.

Viennent ensuite la circulation autour des lieux accueillant les compétitions. "Au plus près du site, le rouge : le principe est l'interdiction de circulation, sauf dérogation, en raison du flux piétonnier important et des risques d'attaque à la voiture-bélier ou de perturbations." Le dernier, le bleu, sera plus large. "Nous ne voulons laisser entrer en voiture que ceux qui y vivent, travaillent ou veulent se rendre dans un commerce ou un restaurant", a poursuivi Laurent Nuñez, selon qui l'ensemble des restrictions ne seront "activées que sur le temps des compétitions, 2h30 avant le début des épreuves et jusqu'à une heure après."