"Extraordinaire" : des séances de sport organisées au Louvre avant les JO !

Le Louvre se met à son tour à l'heure des JO, et ce, jusqu'à fin mai. Des cours inédits seront proposés tous les matins, et même du footing au milieu des œuvres.

En temps normal, à 8 heures du matin, le Louvre sommeille encore, mais pas ce mercredi. Consignes improbables pour cette séance : courir jusqu'au Sphinx et revenir. Deux groupes de 30 personnes réalisent leur sport quotidien au milieu du musée. "C'est extraordinaire, il y a une super énergie", nous lance une participante. "C'est carrément inattendu et c'est à refaire !", salue une autre.

Comme un privilège, avant l'arrivée du public, ils s'initient au yoga dans la cour Marly. L'image est inhabituelle. Puis, des cours de danse sous le regard du roi Sargon II, vieux de 3000 ans, peu habitué à ce genre de mélodie.

38 euros la séance... mais avec une surprise

L'enjeu est parfois aussi de redonner leur rôle premier à certaines salles du palais, comme celle des Caryatides. "C'est une salle de bal qui a été commandée par François 1ᵉʳ. Ici, on va retransformer cette salle en salle de bal tout simplement. Sauf que ça va être un bal de disco", explique Mehdi Kerkouche, chorégraphe et directeur du centre chorégraphique national Créteil et Val-de-Marne. Les statues, elles-mêmes, semblent bouger. Cupidon a déjà intégré la chorégraphie.

L'expérience d'une heure aura lieu 15 fois jusqu'à fin mai. Le Louvre participe ainsi à sa manière aux Jeux olympiques qui approchent. "Le monde entier vient aussi pour la beauté de notre patrimoine, de nos musées, donc il fallait que ce lien soit visible, sympathique", assure Laurence des Cars, présidente et directrice du musée du Louvre.

Les sportifs du jour ont payé 38 euros pour cette séance. À ce prix, ils ont aussi accès au musée tout le reste de la journée en marchant cette fois-ci.