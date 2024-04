Baptiste, auteur de la vidéo virale "mais si j'suis très net" en 2017, portera la flamme olympique

Le comité d'organisation des Jeux olympiques a annoncé que le "très net" Baptiste allait porter la flamme olympique. Il s'agit de l'auteur d'une vidéo virale, en 2017, lorsqu'il jouait avec une flamme dans sa chambre d'ado.

Les porteurs de la flamme olympique se dévoilent peu à peu. Alors que la flamme arrivera le 8 mai prochain à Marseille et fera le tour du pays jusqu'à la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, personnalités et anonymes vont se relayer pendant près de trois mois aux quatre coins de la France. Parmi ces milliers de relayeurs figure un certain "Baptiste". Si ce nom ne vous dit rien, il s'agit de l'auteur d'une vidéo virale.

"Mais si, j'suis très net"

Souvenez-vous. En 2017, Baptiste, sous somnifères, se filme dans sa chambre en train de brûler du kevlar, et diffuse la vidéo en direct sur Facebook. Soudain, sa mère, stupéfaite, entrent dans la chambre. "Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais ?", clame-t-elle alors. "Mais t'es pas net Baptiste §", poursuit-elle, une phrase qui laissera place à la réplique entrée dans la légende des réseaux sociaux "mais si, j'suis très net". Une séquence de quelques minutes avant que la diffusion en direct ne soit interrompue, reprise par l'organisation de Paris 2024.

Mercredi 10 avril, c'est par cette phrase "mais si, j'suis très net" que les organisateurs ont annoncé la nouvelle : Baptiste portera la flamme olympique lors de son passage chez lui, dans la Drôme. "Nous aussi, on est très nets", est-il ainsi écrit dans un post de Paris 2024. "D'une étincelle dans sa chambre d'adolescent jusqu'à devenir l'un des porteurs de la flamme des Jeux olympiques de Paris 2024. Bienvenue dans l'aventure Baptiste !"

Une nouvelle qui a dû réjouir les 275.000 internautes qui avaient répondu favorablement sur Facebook à l'organisation d'un événement baptisé "Pour que Baptiste allume la flamme des JO 2024 à Paris". Leur appel a visiblement été entendu.