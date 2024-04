JO 2024 : Macron assure que "l’eau de la Seine sera fraîche… mais propre"

Le président de la République, qui nagera lui aussi dans la Seine avant l’ouverture des Jeux olympiques cet été, a salué l’inauguration d’une station de traitement des eaux pluviales en région parisienne. "Mobilisés tous ensemble, État et élus, nous y arriverons", a-t-il martelé sur X.

Il a lui-même promis de s’y baigner pour donner l’exemple. Emmanuel Macron persiste et signe, "l’eau de la Seine sera fraîche… mais propre". "Je pourrai vous le confirmer !", assure-t-il, suivi d’un emoji glacé. Un message partagé sur le réseau social X ce mardi 23 avril pour saluer l’inauguration de la station de traitement des eaux pluviales de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Une "étape clé pour rendre la Seine baignable", insiste le président de la République.

Nous sommes prêts, en temps et en heure Amélie Oudéa-Castéra à l'AFP

Pouvoir se baigner dans la Marne et dans la Seine est "un des rendez-vous du siècle", a déclaré la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui était présente lors de cette inauguration dans le Val-de-Marne. "Nous sommes prêts, en temps et en heure, à J-94" des Jeux olympiques de cet été à Paris, et "nous serons aussi au rendez-vous de notre héritage", a-t-elle ajouté. Le fleuve doit accueillir des épreuves de nage en eau libre ainsi que la partie natation du triathlon lors des Jeux olympiques de Paris.

Ces dernières inquiètent d’autant plus les organisateurs de la compétition que la propreté du fleuve est fortement liée à la météo. Si de gros épisodes orageux venaient à se produire les jours précédents, cela entraînerait une évacuation dans la Seine du mélange d'eaux pluviales et usées. La situation s’était produite lors d’épreuves-tests qui n’avaient pu se tenir en août dernier. Début avril, l’ONG Surfrider Foundation alertait sur les "risques" encourus par les athlètes qui plongeront dans le fleuve.

La baignade n’est plus possible depuis 1970 dans la Marne et depuis 1923 dans le fleuve de la capitale. L'objectif de la nouvelle station de traitement des eaux de pluie est de reverser 700 litres par seconde d'eaux dans le principal affluent de la Seine, soit "l'équivalent d'une piscine olympique par heure", a précisé Olivier Capitanio, président du conseil départemental de Val-de-Marne, présent à la cérémonie d'inauguration. Emmanuel Macron n’a lui pas donné le lieu pour son futur plongeon.