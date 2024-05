Flamme olympique : la Patrouille de France a-t-elle tracé un drapeau russe par erreur dans le ciel marseillais ?

Les spectateurs présents mercredi à Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique ont pu profiter d'un spectacle de la Patrouille de France. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux laisse entendre que les pilotes auraient dessiné dans le ciel un drapeau russe au lieu d'un drapeau français. La séquence est authentique, mais trompeuse : un effet de perspective depuis le sol nous induit en erreur en raison du positionnement des avions.

À moins de 100 jours du début des JO, une grande cérémonie s'est tenue à Marseille pour célébrer l'arrivée de la flamme olympique dans l'Hexagone. L'occasion pour les milliers de spectateurs présents d'admirer le talent des pilotes de la Patrouille de France, qui ont survolé la cité phocéenne à plusieurs reprises.

Une performance aérienne qui aurait connu un léger couac, si l'on en croit certains internautes. Vidéo à l'appui, ils expliquent qu'un drapeau russe aurait été tracé par la traînée des avions au lieu du traditionnel drapeau français.

Un effet de perspective a pu laisser penser depuis certains endroits au sol qu'une mauvaise répartition des couleurs avait été réalisé. - Capture écran X

Une question de point de vue

La vidéo censée prouver cette "erreur" est authentique, mais se révèle trompeuse. Si la superposition des couleurs dans le ciel laisse bel et bien penser qu'un drapeau russe a été représenté, mais cela s'explique par un effet de perspective lié à l'altitude de vol des avions. Observés depuis un positionnement latéral, les aéronefs chargés de diffuser la fumée blanche semblent plus proches de nous, alors qu'ils sont seulement en train de voler légèrement plus haut dans le ciel. À Marseille, le 8 mai, il fallait être positionné à un endroit bien précis pour observer les stries de couleur ainsi mal agencées.

Les innombrables images tournées lors de la cérémonie confirment que les pilotes ont réalisé leurs figures sans accroc, et que la répartition des couleurs a été réalisée correctement. L'immense majorité du public, ainsi que l'ensemble des téléspectateurs, ont pu observer le traditionnel bleu-blanc-rouge du drapeau français, et non le blanc-bleu-rouge du drapeau russe.

Un précédent remarqué

Le spectacle de la Patrouille de France s'est donc déroulé comme prévu ce mercredi, même si une maladresse reste toujours possible. En 2018, lors de la cérémonie du 14-Juillet à Paris, une "erreur" avait été particulièrement remarquée. Un avion censé "donner du bleu dans une configuration normale" avait alors laissé une traînée rouge dans le ciel. Un incident sans gravité à la suite duquel la Patrouille de France avait présenté ses excuses.

