VIDÉO - JO 2024 : la flamme olympique allumée en Grèce : découvrez les images

À 101 jours du début des Jeux olympiques de Paris, la flamme a été allumée mardi, en Grèce. Dans un peu plus d'un mois, elle doit arriver à Marseille.

C'est la dernière ligne droite avant le lancement de la compétition. La flamme olympique pour les JO de Paris a été allumée mardi 16 avril sur le site d'Olympie, en Grèce. Les nuages ont empêché l'allumage de se faire avec les rayons du soleil comme le veut la tradition antique. Mais la météo peu clémente n'a, toutefois, pas gâché la fête puisque la flamme de réserve (conservée lors de la répétition générale de lundi) a permis à la cérémonie de suivre son cours. Très codées, ces quelques minutes se sont déroulées devant les ruines vieilles de 2600 ans du temple d'Héra, dans le berceau de l'olympisme.

La flamme olympique allumée à Olympie. - Aris MESSINIS / AFP

"En ces temps difficiles, où les guerres et les conflits se multiplient, les gens en ont assez de la haine", a lancé le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, dans une courte intervention. "Dans notre cœur à tous, nous aspirons à quelque chose qui nous rassemble à nouveau, à quelque chose qui nous unifie, à quelque chose qui nous donne de l'espoir", a-t-il ajouté. "La flamme olympique que nous allumons aujourd'hui symbolise cet espoir", a également assuré l'Allemand. De son côté, le président du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet, a vu dans ces JO de Paris "plus que jamais une force d'inspiration (...) pour nous tous et pour les générations futures" alors que le monde est secoué de crises.

La torche a ensuite été emmenée dans le stade antique pour être remise au premier relayeur, le Grec champion olympique d'aviron Stefanos Ntouskos. Tout sourire, Laure Manaudou révélée aux Jeux d'Athènes en 2004, lui a succédé en tant que première relayeuse française.

Après un périple de 11 jours et 5000 kilomètres à travers la Grèce, et grâce à 600 relayeurs, l'emblématique flamme sera acheminée vers la France. Dans le port grec du Pirée, elle embarquera le 26 avril à bord du trois-mâts Belem qui rejoindra Marseille, dans le sud-est de la France, le 8 mai. Elle parcourra ensuite tout l'Hexagone, ainsi que les Antilles et la Polynésie française, avant la cérémonie d'ouverture des Olympiades, prévue à Paris le 26 juillet.