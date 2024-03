VIDÉO - JO 2024 : drapeau neutre, pas de cérémonie d'ouverture… Les athlètes russes sous protocole strict

Le Comité international olympique a annoncé mardi que les athlètes russes et biélorusses ne participeraient pas à la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet à Paris. Une mesure radicale qui s'ajoute à celles déjà prises depuis plusieurs mois.

Raciste" et "néonazi", le Comité international olympique ? C'est en tout cas l'avis de Maria Zakharova. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe a vilipendé ce mercredi l'organe directeur des Jeux. Ce dernier a en effet posé son veto à la présence des athlètes russes pour la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet. Un tour de vis supplémentaire à un protocole taillé sur mesure.

Rappelant que les sportifs russes vont participer aux Jeux à "titre individuel", James Macleod, directeur de la Solidarité olympique au sein du CIO, a annoncé qu'ils ne rejoindront pas les délégations nationales durant la parade de barges sur la Seine. Ils auront cependant "la possibilité de vivre l'événement", a indiqué le responsable sans plus de précisions, rappelant que les premiers athlètes olympiques sous bannière neutre - un dispositif forgé pour les Serbes et Monténégrins frappés par les sanctions internationales après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie - n'avaient pas non plus défilé lors des JO-1992 de Barcelone.

Bannière neutre et hymne de substitution

Les sanctions ne s'arrêtent pas là puisque cette bannière neutre, frappée des lettres "AIN" sur fond vert pomme, sera utilisée durant toute la compétition. Elle sera accompagnée d'une courte composition sans paroles, qui leur tiendra lieu d'hymne en cas de titre olympique. Les deux symboles sont nettement plus éloignés de toute référence nationale que lors des JO-2020 de Tokyo et des JO-2022 de Pékin, que les Russes avaient également disputés sous bannière neutre en raison de sanctions pour une cascade de tricheries aux règles antidopage. Leur hymne avait alors été remplacé par un concerto pour piano et orchestre de Tchaïkovski, Moscou ayant vainement tenté d'imposer "Katioucha", célèbre chanson patriotique souvent utilisée lors de défilés militaires.

Reste à savoir combien d'athlètes seront concernés par ce protocole : seuls 12 Russes et 7 Bélarusses se sont pour l'heure qualifiés pour les JO-2024, sur les 6000 tickets déjà attribués, a expliqué James Macleod. À titre de comparaison, les Russes étaient 330 à Tokyo en 2020, 104 coté biélorusse. Une fois qualifiés, une dernière épreuve attend ces sportifs : un "comité d'examen" mis en place par le CIO pour valider leur admissibilité. Ils devront n'avoir pas activement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine et s'être pliés à toutes les obligations antidopages.