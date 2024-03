VIDÉO - JO 2024 à Paris : comment les chiens renifleurs sont formés pour devenir des champions de la sécurité

Les chiens renifleurs sont une ressource convoitée avant les JO de Paris Pour ce faire, 500 d'entre eux vont être mobilisés pendant l'événement. TF1 a pu les suivre en plein entraînement.

Les nombreux échecs au nouvel examen auquel sont soumis les brigades cynophiles pour la détection d’explosif a fait craindre une pénurie pour les Jeux olympiques de Paris. Mais au Centre national de formation des unités cynotechniques (CNFUC) de la police nationale, situé au sud-est de Paris, on promet qu'il y aura assez de chiens renifleurs cet été. Des bergers belges malinois, allemands ou hollandais qui auront du flair pour assurer la sécurité pendant l'événement.

Dans cet unique centre de formation national, les agents de la police forment des chiens capables de renifler des stupéfiants, des armes, des billets de banque et donc aussi, des matériaux explosifs. Pour arriver à ce niveau d'excellence, il faut cinq mois de formation. Pour Kita, le chien suivi dans le sujet de TF1 ci-dessus, tout juste arrivé à l'école des chiens de la police, obéir n'est pas encore évident.

Pendant les Jeux olympiques, il faudra quasiment deux fois plus de chiens. La police ne pourra pas tous les former et, dans l'urgence, se tourne vers des entreprises privées. Pour ces chiens du secteur privé, il reste un examen à passer avant de sécuriser les sites olympiques. Compréhension du chien, rigueur, capacité à lire le comportement de l'animal... Les qualités requises, pour les conducteurs, sont nombreuses et chaque année, le taux d'échec tourne autour de 10 à 15%. Les autres sont des champions qui ont gagné leurs tickets pour les JO.