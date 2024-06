Recruter plus de 20.000 agents de sécurité est l'un des grands défis liés aux Jeux olympiques. À moins de 45 jours de la cérémonie d'ouverture, les organisateurs sont sur la bonne voie. Ils ont même embauché plus de personnes que nécessaire.

Les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) auront besoin de 17 000 agents de sécurité privée en moyenne par jour, avec des pics ponctuels à 22 000 pour la seule sécurisation des sites olympiques. Depuis septembre 2022, des campagnes ont été lancées pour tenter d'attirer tout type de candidats, avec notamment une formation spéciale événementielle, de 106 heures (sur 3 semaines) destinée principalement à la palpation et la filtration des spectateurs entrant sur un site de compétition.

Un défi, car toutes les entreprises de sécurité privée sont confrontées à un problème : l'absentéisme de dernière minute variant de 5 à 20 %. Depuis un an, les pouvoirs publics et les organisateurs des jeux multiplient les forums, les salons, mais également ont mis en place des formations prises en charge par l’État. Des formations gratuites et rémunérées qui permettent d'obtenir une carte professionnelle valable pendant 5 ans. Environ 8500 cartes supplémentaires ont été délivrées depuis le 1ᵉʳ septembre.

La possibilité de vivre l'événement de l'intérieur

Parmi ces nouveaux venus, une population intéresse particulièrement les entreprises. Il s'agit des étudiants, car pour eux, l'argent n'est pas la seule motivation. "On le prend vraiment en tout cas comme une opportunité de pouvoir être sur ces événements qui me font vivre, rien qu'en étant spectateur. Donc, le fait de pouvoir y participer de l'intérieur, c'est quand même quelque chose qui me motive", se confie Enzo Chavet, étudiant et agent de sécurité.

Avec tous ces renforts, les postes devraient être pourvus. L'enjeu est énorme tant il faut absolument éviter un fiasco comparable à 2022 lors de la finale de la Ligue des champions. De violents incidents avaient éclaté face à des agents de sécurité totalement débordés.