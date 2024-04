Flamme olympique : après Laure Manaudou, quelles personnalités vont la porter ?

Laure Manaudou a été la première Française à porter la flamme olympique après son allumage à Olympie, en Grèce, ce mardi matin. De nombreux sportifs, artistes, associatifs et anonymes vont lui succéder. Tour d'horizon, forcément non exhaustif.

Avec près de 11.000 porteurs choisis parmi 100.000 candidatures, la flamme olympique, allumée ce mardi matin à Olympie en Grèce, va passer par tout un éventail de mains jusqu'au début des JO de Paris fin juillet. Une chose est sûre, celles d'Emmanuel Macron n'en feront pas partie : le chef de l'État a souligné ce lundi que ce n'était "pas forcément (s)a place ni (s)on rôle", et les règles du Comité international olympique interdisent de toute façon à des responsables politiques en exercice de le faire. Mais après l'ancienne nageuse Laure Manaudou, première Française à avoir tenu la torche tout juste allumée ce mardi matin à Olympie, de nombreuses personnalités vont avoir cet honneur.

Les Français ne seront qu'une poignée à porter la flamme sur le sol grec. Parmi eux, la patineuse Gabriella Papadakis, originaire du pays. La torche embarquera ensuite le 26 avril à bord du trois-mâts Belem à destination de Marseille. À son bord, elle sera escortée par 16 jeunes éclaireurs venant des quatre coins de l’Hexagone. À partir du 8 mai, le symbole des JO traversera tout le territoire, en passant par les Antilles et la Polynésie française, pour arriver à Paris le jour de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet.

Des porte-étendards Made In France

Parmi les célébrités françaises qui se relaieront dans les différentes étapes de ce périple, on peut citer Anne-Sophie Pic, la cheffe la plus étoilée au monde, les comédiens Djamel Debbouze ou Jean-Pascal Zadi, le chanteur Patrick Bruel, l’influenceur Tibo Inshape ou encore l’astronaute Thomas Pesquet.

Dans le domaine sportif, on retrouvera une multitude de noms, parmi lesquels l'ancien footballeur Jean-Pierre Papin, ou Franck David, champion du monde et champion olympique de planche à voile en 1992. Fabien Gillot, ancien nageur et médaillé olympique, ainsi que Michaël Guigou, handballeur et triple champion olympique, seront notamment de la partie. Marie-José Pérec, accompagnée du dramaturge Alexis Michalik, de l'ex-Miss France aujourd'hui médecin Marine Lorphelin et du chef cuisinier Hugo Roellinger, participera de son côté au convoyage de la flamme aux Antilles avec le navigateur Armel Le Cléac'h.

Quatre athlètes français ont également été désignés comme capitaines pour le relais de la flamme olympique. Laure Manaudou et son frère Florent Manaudou (champions olympiques de natation), Mona Francis (championne d’Europe de para triathlon) et Dimitri Pavadé (médaillé d’argent aux Jeux Paralympiques de Tokyo en saut en longueur).

Des anonymes ont aussi été sélectionnés pour leur profil original, comme Baptiste Moirot, auteur d'une vidéo devenue virale en 2017, lorsqu'il jouait avec une flamme dans sa chambre d'adolescent, ou pour leur mérite, comme Mélanie Berger-Volle, 102 ans, figure de la Résistance française.

Le nom du dernier porteur qui inaugurera les JO n’est en revanche toujours pas connu.