Parisiens et touristes ont pu profiter d'un avant-goût de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 ce lundi 17 juin avec la répétition générale de la parade sur la Seine. Un test grandeur nature auquel ont participé une cinquantaine de bateaux qui accueilleront les délégations de tous les pays en lice. Le 13H de TF1 a pu embarquer à bord de l'un des neuf bateaux-mouches réquisitionnés pour l'événement.

Un avant-goût de la cérémonie d'ouverture, à 39 jours du coup d'envoi des Jeux. Une cinquantaine de bateaux devant accueillir les délégations olympiques ont participé ce lundi 17 juin à la répétition générale de la grande parade qui se déroulera sur la Seine, fermée à la circulation pour l'occasion. Un test grandeur nature sur les six kilomètres du parcours, entre Austerlitz et la tour Eiffel, que Parisiens et touristes sont venus admirer depuis les quais ou sur les ponts de la capitale.

"C'est une fois par siècle. A priori, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater", souligne l'un de ces spectateurs. "J'étais à Londres en 2012", reprend un autre, dont l'accent laisse deviner une origine britannique. "J'aime bien l'idée que, à Paris, ça va se passer en ville et pas dans les stades. Je pense que ça va être génial !"

Défilé millimétré

Le cortège, qui comptera 89 navires le jour J, passera devant les plus beaux monuments de Paris, de Notre-Dame à l'Hôtel de Ville, en passant par le Grand Palais. Un défilé millimétré qui n'a rien d'une balade touristique habituelle pour Bruno Gambier, capitaine de l'un des neuf bateaux-mouches qui prendront part à l'événement, à bord duquel nous avons pu embarquer. Et de fait, chaque embarcation doit respecter une distance de 100 mètres avec la suivante et la précédente. "C'est assez compliqué, puisqu'il y a les petits bateaux, les gros... Mais on est des professionnels, on s'est bien débrouillés", assure-t-il dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

S'il ne connait pas encore la nationalité des 400 athlètes qu'il transportera le 26 juillet prochain - sécurité oblige - et ne la découvrira qu'au dernier moment, Bruno Gambier nous glisse qu'il s'agira "d'une grosse délégation ou deux plus petites". Et si c'était la France ? "J'allais dire que ce serait l'Amérique, mais non ! Ce serait super", s'exclame-t-il, sourire aux lèvres.

Alors qu'un nouveau test est programmé le 24 juin, cette fois avec l'ensemble des bateaux, les caméras du monde entier étaient déjà là ce lundi pour cette avant-première du spectacle qui promet d'être grandiose, hors norme. Une cérémonie historique qui devrait se dérouler sous les yeux de 326.000 spectateurs et plus d'un milliard de personnes à travers le monde.