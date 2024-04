VIDÉO - JO de Paris : la forme du nouveau Centre aquatique ne doit rien au hasard

À un peu plus de 110 jours des Jeux Olympiques, le centre aquatique de Saint-Denis a été inauguré ce jeudi par Emmanuel Macron. Une nouvelle piscine qui offrira, à terme, un complexe sportif au département qui en avait cruellement besoin. Il faut dire qu'en Seine-Saint-Denis, un enfant sur deux, âgé de dix ans, ne sait pas nager, faute de lieux dédiés.

C'est un écrin de bois niché au cœur d'une zone urbaine dense face au monumental Stade de France. Le centre aquatique olympique, inauguré ce jeudi par Emmanuel Macron, a été imaginé par deux architectes françaises qui lui ont donné une forme fluide, grâce à un toit incurvé qui ne doit rien au hasard. "La forme est née surtout d'un souci de réduire la dépense énergétique. En faisant une toiture concave qui vient épouser les volumes nécessaires à l'intérieur, on réduit presque de moitié les volumes à chauffer", explique Cécilia Gross, directrice de l'agence Venhoevencs, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Une charpente en bois unique au monde

Et pour économiser de l'électricité, le toit de 5 000 m² a été équipé de panneaux solaires. Ils permettent de couvrir 20% des besoins énergétiques de cette piscine qui accueillera durant les Jeux olympiques les épreuves de natation artistique, de water-polo et de plongeon. "A dix mètres de haut, c'est là où on prend toute la conscience de la magie de cette toiture qui crée l'architecture", ajoute l'architecte. Il faut dire que cette charpente en bois spectaculaire de 90 mètres est unique au monde. "C'est la première fois qu'on utilise ce système de poutres sur une si grande portée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poteaux d'une paroi à l'autre du bâtiment", détaille Laure Mériaud, présidente de l'agence "Atelier 2/3/4".

Construit par le groupe Bouygues, actionnaire principal de TF1, le bâtiment n'a pas été pensé uniquement pour les JO. Dès l'année prochaine, cette piscine d'entrainement servira de bassin d'apprentissage pour les enfants de Seine-Saint-Denis. "Dans ce département où il y a un enfant sur deux en sixième qui ne sait pas nager, il était important que ce centre puisse servir ", admet Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Le prix d'entrée sera fixé à cinq euros pour les adultes et trois euros pour les enfants.

Une bonne nouvelle pour les habitants. "C'est super, on a hâte, surtout pour ceux qui restent l'été et qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances ou ailleurs", se réjouit un riverain. Quand une mère de famille estime que "les associations qui gèrent les activités aquatiques n'ont pas assez de créneaux" et espère qu'avec ce centre "il y aura plus de places".

Ce nouvel équipement permettra également d'accueillir d'autres grandes compétitions comme les Championnats d'Europe de natation en 2026.