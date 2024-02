JO Paris 2024 : découvrez les médailles olympiques et paralympiques, serties d'un fragment de Tour Eiffel

À 169 jours de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, les médailles olympiques et paralympiques ont été dévoilées, jeudi 8 février, par le président du Comité d'organisation, Tony Estanguet. Conçues par le joaillier Chaumet et fabriquées par la Monnaie de Paris, celles que tout athlète rêve d'accrocher à son cou mettent la Tour Eiffel à l'honneur. Chacune d'elles intégrera un morceau hexagonal des pièces d'origine provenant de "la Dame de fer".

En or, en argent ou en bronze. Dessinées par le joaillier Chaumet, propriété de LVMH, et frappées par la Monnaie de Paris, les médailles olympiques et paralympiques ont été dévoilées au grand public, jeudi 8 février, par Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Une nouvelle étape clé à 169 jours de la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet prochain.

Quatre ans après Tokyo, qui avait proposé un design moderne fait de cercles ciselés au-dessus des anneaux olympiques, la maison française de joaillerie a mis à l'honneur la Tour Eiffel. Côté face, chaque médaille intégrera un morceau hexagonal des pièces d'origine de "la Dame de fer" datant de 1889, serti du logo enflammé de Paris 2024.

Les médailles qui seront remises aux athlètes. - PARIS 2024

Côté pile, apparaissent les figures gravées de la Déesse grecque de la victoire Athéna Niké, du stade panathénaïque et de l'Acropole, imposées par le Comité international olympique (CIO). Paris 2024 a toutefois obtenu l'autorisation exceptionnelle d'y ajouter un croquis du monument sorti tout droit de l'imagination de son créateur Gustave Eiffel.

Les médailles intègrent un morceau hexagonal de la Tour Eiffel. - PARIS 2024

La Tour Eiffel sur le revers des médailles olympiques. - THOMAS SAMSON / AFP

Pour les médailles paralympiques, n'ayant aucune contrainte du CIO, une vue plongeante du dessous de la Tour Eiffel a été choisie. Avec l'inscription Paris 2024 en braille universel.

La Tour Eiffel au revers des médailles paralympiques. - THOMAS SAMSON / AFP

Chacune fera 85 mm de diamètre, 9,2 mm d'épaisseur, avec des poids différents, 529 g pour l'or, 525 g pour l'argent et 455 g pour le bronze, selon les critères édictés par le CIO.

"Ramener un bout de la France"

"C'était un défi immense qu'on a voulu relever. On a mis beaucoup de cœur et d'énergie. On a regardé ce qui avait été fait dans le passé, à Paris 1900 et 1924", a expliqué le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), saluant le rôle des athlètes "au premier rang" dans la confection. "Un message a fait consensus et s'est imposé à nous très rapidement. Il fallait rencontrer un autre symbole de notre pays : la Tour Eiffel."

"Ramener la médaille, c'est ramener un bout d'histoire, mais là, ramener cette médaille olympique, c'est ramener un bout de la France, un bout de notre patrimoine", s'est extasié Martin Fourcade, président de la commission des athlètes du Cojo et quintuple champion olympique de biathlon.

Pour la première fois dans l'histoire des JO, les athlètes médaillés pourront "célébrer" leur victoire, chaque après-midi, au lendemain de leur épreuve, sur l'esplanade du Trocadéro. Un "Parc des Champions" sera installé, de 17h30 à 19h30 (à l'exception du 2 au 4 août), où ils participeront à une parade festive intitulée "Walk of Fame".

"C'est un temps de partage d'émotions supplémentaire que nous avons voulu créer pour les sportifs et les fans", résumait l'ancien escrimeur, Brice Guyart, double champion olympique de fleuret par équipe (2000) et en individuel (2004), en charge de l'engagement des athlètes. "Au pic plus de 300 athlètes médaillés par jour" défileront sur la longue passerelle, avec une vue à tomber sur... la Tour Eiffel.

