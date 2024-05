VIDÉO - "À 102 ans, c'est une aubaine" : Albert Corrieri, doyen des porteurs de la flamme olympique

Albert Corrieri, qui soufflera ses 102 bougies le 28 mai, est le doyen des porteurs de la flamme des JO de Paris 2024. Avant d'entrer en scène ce jeudi après-midi à Marseille, il évoque pour TF1 son "énorme plaisir" d'avoir été désigné.

Il fêtera ses 102 ans dans moins de trois semaines. Albert Corrieri, 101 ans, est le doyen des relayeurs de la flamme des Jeux olympiques de Paris 2024. Ce grand blessé de guerre, déporté au camp nazi de Ludwigshafen, en Allemagne, de 1943 à 1945, fait partie des 151 porteurs du flambeau qui vont parcourir Marseille jeudi 9 mai. Ce sera à 16h06, précisément.

"Quand on m’a indiqué que j’allais porter la flamme, cela m’a fait un énorme plaisir", témoigne auprès de TF1 ce natif de Marseille. "Ce genre de chose n’arrive jamais" dans une vie, souligne-t-il. "À 102 ans, c’est une aubaine, je profite de ce moment", poursuit Albert Corrieri, qui se dit toutefois "un peu stressé" et "perturbé" à l’idée d’être l’un des relayeurs. "Dès que cela sera fini, je me remettrai dans le bon chemin."

À noter que 87 ans le séparent du plus jeune porteur de la flamme dans la cité phocéenne, âgé quant à lui de 15 ans.