La préfecture de police de Paris ouvre ce vendredi 31 mai les inscriptions pour obtenir un "Pass Jeux". Ce laissez-passer doit permettre aux riverains et aux piétons d’accéder aux secteurs balisés proches des espaces de compétition dans la capitale. Il est recommandé d’anticiper les demandes "au vu des délais de traitement".

Cet été, Paris sera une fête, mais une fête sous haute surveillance. Quatre périmètres seront mis en place pendant toute la durée des Jeux olympiques dans la capitale afin "d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la bonne gestion de la gestion", précise la préfecture de police de Paris qui veut également "préserver au maximum les activités sociales, économiques et culturelles afin qu’elles se poursuivent dans les conditions les plus satisfaisantes".

Des périmètres aux codes couleurs différents, avec plusieurs niveaux de sécurisation

Mais attention, pour accéder à certains de ces secteurs, il faudra montrer patte blanche. Ou plutôt un "Pass Jeux", un laissez-passer sous la forme d’un QR code qui sera "à présenter" aux points de passage contrôlés par les forces de l’ordre, "avec vérification d’identité". Les inscriptions sont désormais ouvertes sur ce site pour se le procurer. Il est chaudement recommandé de faire sa demande dès que possible et non une fois les périmètres en action car "il n’est pas certain" de le recevoir "à temps au vu des délais de traitement".

Les périmètres aux codes couleurs différents, avec plusieurs niveaux de sécurisation, seront mis en place du 24 juillet au 11 août pour les Jeux olympiques puis du 28 août au 8 septembre pour les Paralympiques. Ils seront actifs "chaque jour d’épreuve, 2h30 avant la première compétition et 1h après la dernière". Les secteurs gris autour des sites de compétition seront soumis aux Pass Jeux. Dans les zones rouges et bleues, les piétons, cyclistes et trottinettes pourront circuler librement. Les véhicules motorisés nécessiteront un Pass Jeux pour le secteur rouge.

La cérémonie d’ouverture, organisée sur la Seine, présentera des conditions particulières. Les périmètres gris et rouge seront activés 24h/24 du 18 au 26 juillet inclus.

Même un porteur de billet pour cet évènement devra faire une demande de QRcode s’il souhaite accéder au site jusqu’au 26 juillet à 13h. Plusieurs stations de métro resteront fermées pendant toute la durée de la compétition. Seule règle pour les Parisiens cet été : anticiper !