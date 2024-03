JO Paris 2024 : encore un ordinateur contenant des plans dérobé

Un ordinateur a été volé vendredi 1er mars sur le parking d'un centre commercial à Drancy. Il contenait des plans d'accès et de circulation relatifs aux Jeux Olympiques à Paris, prévus cet été.

Des données sensibles liées aux JO de Paris une nouvelle fois dans la nature. L'ordinateur appartenant à la secrétaire générale de la direction de l’hôpital Avicenne a été dérobé, appris lundi soir TF1/LCI. Le commissariat de Drancy a été chargé des investigations.

Selon nos informations, le vol a eu lieu vendredi 1er mars, sur le parking du centre commercial "Drancy Avenir". La victime avait garé son véhicule et laissé son sac, qui a été dérobé, à l’intérieur. Il contenait son ordinateur professionnel et, à travers sa boite mails, des documents tels que des plans d’accès et des plans de circulation concernant les Jeux Olympiques 2024.

Ce vol intervient après celui, similaire, qui a eu lieu la semaine dernière. Un ingénieur de la Ville de Paris, qui voyageait à bord d'un train en région parisienne, avait laissé sa sacoche dans le coffre à bagages au-dessus de son siège. Il s'est alors aperçu qu'elle avait disparu, selon son récit à la police quand il a porté plainte. Problème : le sac contenait un ordinateur et deux clefs USB avec des plans de sécurisation des JO de Paris, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août.

Le parquet de Paris avait ensuite déploré des "publications hâtives" dans la presse, assurant que la clef USB ne renfermait pas de notes "sur des dispositifs de sécurité sensibles".