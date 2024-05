VIDÉO - Jeux olympiques : Antoine Dupont "espère procurer un maximum d’émotions aux Français"

La flamme olympique arrive ce mercredi à Marseille à bord du Belem, le dernier trois-mâts barque français à coque en acier. À cette occasion, Antoine Dupont s'est livré, au micro de TF1/LCI, sur ses espoirs et ambitions pour les prochains JO.

Il tente de transformer l'essai. Parmi les meilleurs joueurs à XV depuis plusieurs années, Antoine Dupont s'est lancé le défi d'aller chercher une médaille olympique avec l'équipe de France de rugby à 7. En ce 8 mai, jour d'arrivée de la flamme à Marseille, marquant la fin d'un long périple depuis la Grèce et le lancement officieux de cette grande période de fêtes que sont les Jeux olympiques, le joueur du Stade Toulousain est revenu, au micro de TF1/LCI sur ses ambitions pour ce grand rendez-vous.

"Ce qui est motivant, déjà, c’est de pouvoir participer à une olympiade, ce qui est assez nouveau dans le rugby. Et en plus, de pouvoir recevoir ces Jeux à Paris. On a eu un petit goût de ce qu’était un grand événement sportif en France l’année dernière, avec la Coupe du monde", plante le demi de mêlée tricolore. "Donc, on espère que ce soit encore plus grand, encore plus fédérateur et encore plus d’émotions en juillet", ajoute-t-il. Et il compte bien profiter de l'engouement du public français pour faire la différence. "On espère qu’on aura cet élan de ferveur de la part de tous les Français. On sait que les événements de sports rassemblent énormément de gens. On espère que l’on pourra leur procurer un maximum d’émotions et qu’ils nous le rendront en tribunes et devant la télé", lance-t-il encore.

À titre personnel, Antoine Dupont reconnaît qu'il avait "besoin d’un sas de décompression" après une Coupe du monde à laquelle il a consacré beaucoup de temps et d’énergie. Il fallait "quelque chose de nouveau, un nouvel élan de fraîcheur et d’enthousiasme". Pour autant, pas question pour l'ancien Castrais, encore en lice avec son club pour faire le doublé Champions Cup - Top 14, de faire de la figuration à Paris. "L’idée, ce n’est pas juste de faire acte de présence sur le terrain mais d’être performant. Tous les athlètes qui vont participer à ces JO auront en ligne de mire la médaille d’or. On va s’entraîner pour ça", martèle-t-il. Il n'y a plus qu'à...