VIDÉO - "Oui, j'irai" : Macron promet de se baigner dans la Seine pour les JO 2024

En marge de l'inauguration du village olympique ce jeudi, Emmanuel Macron a promis de se baigner dans la Seine. "Oui, j'irai", a-t-il répondu à TF1info.

Les épreuves de natation en eau libre et de triathlon lors des JO 2024 auront-elles lieu dans la Seine ? C'est en tout cas le plan prévu par le comité d'organisation. Encore faut-il que le fleuve et ses affluents soient suffisamment propres. À moins de cinq mois du début de l'événement, l'optimisme est de sortie… à tel point que le président de la République a évoqué l'idée de s'y baigner lui-même.

Une promesse qui rappelle celle de Jacques Chirac

Interrogé par TF1info en marge de l'inauguration du village olympique ce jeudi pour savoir s'il se baignerait dans la Seine, Emmanuel Macron a répondu par l'affirmative. "Oui, j'irai", a-t-il indiqué. "Il y a eu des engagements pris." Quand cette baignade présidentielle aura-t-elle lieu ? "Je ne vous le dirai pas, vous risquerez d'être là", a plaisanté le chef de l'État au micro de Paul Larrouturou.

Il n'est pas le premier président de la République à promettre une baignade dans la Seine. En 1990, Jacques Chirac, alors maire de Paris, avait promis de se "baigner dans la Seine devant témoins" en 1993. L'ancien chef de l'État n'a finalement jamais tenu son engagement. L'actuelle maire de la capitale, Anne Hidalgo, a, elle aussi, promis de s'y baigner. En juillet, "nous nous baignerons dans la Seine", a déclaré début janvier l'élue socialiste lors de ses vœux à l'Hôtel de Ville.

Emmanuel Macron a profité de sa visite dans le futur village des athlètes pour souligner l'héritage permis par les Jeux olympiques et paralympiques, sans oublier les fortes perturbations attendues à Paris et en banlieue durant cette période. "Cela va créer des contraintes, il faut expliquer, qu'elles soient proportionnées, [...] mais nous allons rendre la vie la plus simple possible", a-t-il promis. "Pour les Parisiennes et les Parisiens, il y aura des héritages importants sur des aménagements, comme le changement de visage de la Seine ou de la Marne, le jour d'après."