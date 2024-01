VIDÉO - Paris 2024 : les épreuves de natation n'auront pas lieu au centre aquatique... mais dans un stade de rugby

Elle a coûté 174 millions d'euros et pourrait bien ne pas servir... La nouvelle piscine olympique de Saint-Denis, censée accueillir les épreuves de natation aux JO de Paris, est toujours en chantier. Résultat : les nageurs olympiques devront se rabattre sur la Défense Arena de Nanterre.

Le chantier de la discorde. Il concerne la nouvelle piscine olympique de Saint-Denis, ne pouvant finalement pas accueillir les épreuves de natation en ligne. Avec 5000 places, la capacité d'accueil pour le public serait trop réduite. En effet, la fédération Internationale de natation explique dans son règlement accepter uniquement les enceintes à même d'accueillir plus de 15.000 spectateurs. "On en est loin !", lance Christophe Beaugrand dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Les épreuves de natation en ligne n’auront alors pas lieu au centre aquatique olympique, mais dans un stade de rugby, à La Défense Arena de Nanterre. Il s'agit d'un stade de plus de 30.000 spectateurs, accueillant souvent des concerts. Il est ainsi possible d'accueillir une piscine éphémère dans le stade. Certaines épreuves telles que le plongeon, la natation synchronisée, et les matchs de waterpolo prendront tout de même place au sein de la nouvelle piscine olympique de Saint-Denis.

L'impératif budgétaire

Le cadre budgétaire, par ailleurs, a contraint à quelques adaptations. Selon l'Express, la piscine olympique était censée coûter 67,8 millions d’euros dans le dossier de candidature. Estimation montée à 90 millions d’euros dans le projet définitif, en septembre 2017. Mais aucun géant du bâtiment ne pense pouvoir construire l’édifice à ce prix. En avril 2018, un rapport de l’inspection générale des finances évalue le dossier à 260 millions d’euros. Un consortium mené par Bouygues emporte finalement le marché pour 174 millions d'euros, en avril 2020.