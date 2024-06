Pourra-t-on, un jour, vraiment se baigner dans la Seine ? À un mois des Jeux olympiques, le JT de TF1 a fait analyser l'eau du fleuve. Spoiler : ce n’est toujours pas possible.

Depuis le lancement du "Plan Baignade" en 2016, de l’eau a coulé sous les ponts Alexandre-III et de l'Alma, lieux des futures épreuves de triathlon et de nage en eau libre. Et l’échéance alors visée pour rendre la Seine baignable, à savoir les Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août), approche à grand pas… À un mois du début des compétitions, l’incertitude demeure. Le JT de 13H de TF1 a donc entrepris de faire analyser un échantillon de l’eau du fleuve par un laboratoire, comme le montre le reportage diffusé ce lundi 24 juin, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article. Alors ?

Alors, les résultats que nous venons d’obtenir incitent pour le moins au pessimisme, en raison de la présence persistante de la bactérie d’origine fécale Escherichia Coli, responsable de la contamination de la Seine. "La limite qualité, c’est 1.800 NPP (nombre le plus probable, ndlr) pour 100 ml", explique Yann Le Houedec, directeur général d’Eurofins Environnement France, notre laboratoire d’analyse. Or, nos résultats affichent un taux de 5.600 NPP, trois fois supérieur à celui recommandé pour une baignade, donc "potentiellement nocif pour l’homme", tranche le spécialiste.

"Tony Estanguet a toujours dit qu'il n'y avait pas de plan B." Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France

En cause : les pluies record qui se sont abattues ce printemps sur la capitale (250.000 ml sur trois mois, soit le double de 2023) et ont déversé des eaux usées dans le fleuve, mettant à mal une bonne partie des équipements mis en place afin de le dépolluer, pour lesquels 1,4 milliard d’euros d’argent public ont été investis. "Le débit de la Seine est passé de 250 m³ par seconde à 500 m³ en trois jours", indiquait, le vendredi 21 juin, le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, qui s’en remet (sérieusement) à la clémence des cieux pour une bonne tenue des épreuves "fin juillet, début août dans la Seine"…

Journées de contingence et duathlon

Et sinon ? "M. Estanguet (président du Comité d'organisation de Paris 2024, ndlr) a toujours dit qu'il n'y avait pas de plan B", a rappelé le préfet. "À notre connaissance, les seules options sont de décaler les jours de course", glissait, pour sa part, au Figaro le 8 avril, une source interne à la Fédération française de natation. Des journées dites de contingence sont en effet prévues dans le calendrier, selon les conditions météorologiques. Dans le pire des cas, le programme des JO prévoit aussi que le triathlon (1.500 m de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied) puisse se réduire... à un duathlon.

En revanche, impossible d’amputer ainsi l’autre épreuve prévue dans le fleuve, la nage en eau libre, course marathon de 10 km. Laquelle serait alors purement et simplement annulée, faute de lieu de repli. Au grand dam des athlètes qui s’y préparent depuis plusieurs années et avaient appelé les organisateurs à trouver un plan B quand, fin août 2023, l’épreuve test avait été annulée pour la troisième fois de suite, toujours en raison de la pollution.