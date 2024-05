VIDÉO - Arrivée du Belem : Marseille déjà à l'heure olympique

Pour l'arrivée de la flamme olympique, Marseille est en fête. C'est un peu comme si les Jeux olympiques et paralympiques commençaient ce mercredi dans la ville. De grands ateliers et animations sont organisés un peu partout.

À quelques mètres du Belem, ce sont des embarcations bien plus petites qui naviguent sur la rade, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. Des amateurs de joute provençale sont venus fêter l'arrivée de la flamme, que le trois-mâts de 58 mètres rapporte de Grèce. Quoi de mieux qu’une démonstration de cette compétition traditionnelle pour célébrer ce moment ? Les adversaires bien protégés, le combat peut commencer. Pour Olivier, le duel est perdu, mis à l’eau par son fils. Ce moment unique, les jouteurs sont venus le partager entre amis et familles.

Au Cercle des nageurs de Marseille, tous les adhérents sont conviés à venir nombreux pour faire la fête ensemble. Les festivités se préparent : musique, animation pour les enfants et stands de restauration. Ici, tous n’attendent qu’une seule chose, voir le champion olympique Florent Manaudou porter la flamme, ce mercredi soir. C’est un modèle pour les nageurs qui ont partagé le bassin avec lui. Sur les plages marseillaises, il y a aussi beaucoup de monde pour immortaliser ce moment. Et pour aider à faire de ce jour une réussite, même le soleil est au rendez-vous.