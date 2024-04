"Ça va être bloqué partout !" : les détails de l'impressionnant dispositif de sécurité des JO

Le dispositif de sécurité pendant les Jeux Olympiques sera sans précédent. Certains jours, 45.000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés à Paris. Le 20H de TF1 fait le point sur ce qui est prévu.

Derrière les grilles de chantier, Paris se transforme. Et cela ne fait que commencer. Risque terroriste oblige, dès le 18 juillet prochain, soit huit jours avant la cérémonie d’ouverture des JO, six kilomètres des quais de Seine, du pont d'Austerlitz au Trocadéro, ne seront accessibles qu’avec une autorisation. "Le périmètre s'étendra à tous les immeubles riverains de la Seine qui ont un visuel sur la parade", a annoncé ce jeudi le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. Toute personne qui y réside ou voudra y entrer, en voiture ou à pied, devra s'enregistrer sur une plateforme numérique dont l'ouverture est prévue le 10 mai, et sera soumise à une enquête de sécurité.

Toutes les stations de métros situées dans ce périmètre seront par ailleurs fermées. "Ça va être bloqué partout ! Faire les contrôles et tout au milieu des séances, c'est un peu chiant", réagit un joggeur dans le reportage de TF1 ci-dessus. L'ami qui l'accompagne positive : "On voit la quantité de militaires et de gendarmes qui sont mobilisés, donc on fait confiance, on sait que ça va être bien géré".

Avec une attention particulière pour la cérémonie d’ouverture : il y aura des plongeurs-démineurs, des fouilles à chaque entrée et des snipers positionnés à des endroits stratégiques. Les grands jours ensuite, jusqu'à 45.000 personnes seront chargées d’assurer la sécurité des Jeux. Pour atteindre ce chiffre, les autorités vont s'appuyer sur un contingent de 35.000 policiers et gendarmes, 18.000 militaires - la construction d'un camp aux portes de Paris pour héberger 5.000 soldats commencera dans les prochains jours sur la pelouse de Reuilly - et 22.000 agents de sécurité privée, pour protéger les lieux où se dérouleront les épreuves. Mais pas seulement. "Ça ne s'arrête pas là. La sécurisation va porter sur l'ensemble de la région Ile-de-France, a souligné jeudi le préfet de police Laurent Nuñez. Partout où il y a des rassemblements de personnes, nous aurons des dispositifs de sécurisation renforcée. Ce sera le cas sur La Défense évidemment, ce sera le cas dans les sites touristiques parisiens".

Sans oublier les 500 chiens détecteurs d’explosif et le dispositif anti-drone, qui a coûté 350 millions d’euros. Paris ne sera pas la seule forteresse, la sécurité sera renforcée dans toutes les villes accueillant des épreuves, de Marseille à Papeete.