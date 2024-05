VIDÉO - Flamme olympique : autour du Belem, une bulle de sécurité avant l'arrivée à Marseille

Le Belem parade depuis l'aube avec un millier de bateaux autour de lui. Il y a des voiliers d'exception et des plaisanciers triés sur le volet. Mais tous doivent observer des règles très strictes autour du trois-mâts qui apporte la flamme olympique à Marseille.

À bord d'une vedette, l'envoyée spéciale de TF1 nous raconte la bulle de sécurité autour du Belem, comme on peut l'entendre dans la vidéo ci-dessus. Sur le poste du commandant de bord, il y a les 1000 noms des bateaux qui sont inscrits. En effet, il faut vérifier que tous les navires qui participent à cette parade nautique exceptionnelle figure bien dans la liste, explique Jeanne Quancard.

Après 12 jours de navigation depuis le port grec du Pirée, le trois-mâts de 58 mètres qui apporte la flamme

olympique en France effectue une parade au large et le long des côtes de Marseille, avant une entrée dans le Vieux-Port prévue à 17 heures.

C'est une véritable bulle de sûreté, un bouclier qui entoure en ce moment le Belem. Il y a également le GIGN, la gendarmerie maritime, des policiers, mais aussi les douanes. En quelque sorte, ce sont ces bateaux qui sont les anges gardiens du plus grand et du plus beau d'entre eux. Le but est de s'assurer que la parade nautique et l'arrivée au port de Marseille (Alpes-Maritimes) se déroulent le mieux possible.