"Je ne l'imaginais même pas" : pionnier de la natation artistique masculine, Bill May se prépare pour les JO

Pour la première fois aux Jeux olympiques de Paris, les hommes vont être autorisés à participer à des épreuves mixtes de natation synchronisée. Une petite révolution dans une discipline jusqu'à récemment exclusivement féminine. TF1 a rencontré Bill May, en France pour préparer les JO avec l'équipe américaine.

Lorsque l'on pense natation synchronisée, on a immédiatement en tête l'image de naïades qui virevoltent dans le grand bassin avec grâce et élégance. Cette image ultra-féminine va subir cette année un grand changement puisque les hommes vont pouvoir participer à des épreuves mixtes lors des JO de Paris. Une petite révolution accueillie avec le sourire du côté des nageuses américaines qui, à moins de trois mois du grand rendez-vous de cet été, nageront ce week-end avec un coéquipier dans le flambant neuf Centre aquatique de Saint-Denis. L'homme en question s'appelle Bill May et il a 45 ans. "C'est l'opportunité de ma vie et je ne l'imaginais même pas. J'ai toujours eu envie d'aller aux Jeux sans pouvoir le faire. C'est une chance pour moi, mais aussi pour faire grandir ce sport", affirme-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

C'est un risque parce que ces garçons, qui sont très bons, ont quand même techniquement un tout petit retard par rapport aux filles. Julie Fabre, entraîneur de l'équipe de France de natation

Depuis deux ans, les hommes peuvent intégrer les ballets habituellement composés de huit nageuses. Les États-Unis en ont profité pour sélectionner Bill May, un athlète notamment reconnu pour ses prestations au Cirque du Soleil. Un choix à la fois sportif et symbolique. "Je crois que c'est important que dans les jeux, tu inspires la société, donc, ce sera très bien pour le petit garçon qui a envie de faire la synchro", estime Andreas Fuentes, entraîneuse de l'équipe américaine. Jusque-là, pour nous, en France, la natation synchronisée masculine, c'était surtout le film de Gilles Lelouche "Le Grand Bain", dans lequel une bande de copains essaye de surnager dans leur vie comme dans le bassin.

Mais un homme dans l'eau, est-ce vraiment un plus ? En équipe de France, par exemple, il n'y a pas d'homme, mais huit femmes. Selon Julie Fabre, l'entraîneuse des Bleues rencontrée par notre équipe, c'est surtout physiquement qu'un garçon peut faire la différence. "Ça va être un athlète puissant qui va forcément aider pour les portés, ça, c'est indéniable. Mais je pense que c'est un risque parce que ces garçons, qui sont très bons, ont quand même techniquement un tout petit retard par rapport aux filles", assure-t-elle.

Un retard technique au niveau des jambes par exemple et un retard pour s'intégrer à des ballets composés plusieurs années à l’avance. Certes, Bill May va marquer l’histoire s'il nage pour son pays aux JO de Paris, mais la natation synchronisée demeure l’un des sports où les hommes doivent faire encore beaucoup d’efforts pour atteindre le niveau des femmes.